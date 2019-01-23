放任比特犬咬死浪浪　冷血飼主看著屍體躺血泊…竟面露微笑

▲令人毛骨悚然的畫面，男子放任比特咬死浪浪，竟還面露微笑。（圖／翻攝自Facebook／基隆人踹共）

寵物小組／綜合報導

又是你！去年5月基隆傳出恐怖的虐待動物事件，有一名飼養比特犬的男子竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，還拿手機錄影，嘴裡還一邊喊著「咬給牠死」，事後被網友肉搜，動保局開罰3萬元，如今竟然又故態復萌！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

臉書粉絲頁「基隆人踹共」貼出可怕的照片，畫面裡是一隻狗狗躺在地上，頭部大量出血，已經明顯死亡，旁邊有一名男子蹲坐在地，腳邊躺著一隻黃狗，事件發生在1月22日下午3點30分左右，基隆市中正路的巷子裡，這位男子放任自己養的比特犬攻擊流浪老狗，「大家有看到這位虐殺流浪犬主人最後還面帶微笑嗎？」

▲有網友認出這位飼主就是之前多次登上新聞的虐狗人士。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



PO文指出這名飼主之前已經被動保局開罰過，但根本不怕，這次已經是他第2次虐殺流浪狗，前次事件發生在去年5月，當時一隻流浪黑狗被咬到失明，這次的狗狗則是慘遭奪命。

飼主沒有悔改，還變本加厲的行為讓網友怒爆撻伐，「看了受虐的孩子躺在那，心很難受，沒人可以處理這個凶手嗎？」「怎麼能屢次做這種事還沒被法治，一堆人養狗咬貓也是，喜歡打獵的感覺嗎？！非常不可取！」

據了解，基隆市警察局得知上述反映事項，已通報基隆市動物防疫保護所進行相關查處作業，該局將配合查處，以落實保護動物之責。

編按：平常乖巧的狗狗，出門後都有可能受到外界影響爆衝而發生憾事，提醒毛家長帶自家毛孩外出，都請記得繫上牽繩，保護寶貝的同時，也能確保他人的平安。

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