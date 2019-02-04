散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看懂後暖心笑了

▲散步時撞見的小墓碑，引發了席德的好奇心。（圖／翻攝自Facebook／Sid Saunders，下同）

寵物小組／綜合報導

散步是對抗無聊最好的方式之一，你可能會發現一條從沒走過的小徑、遇上第一次見面的狗狗，也可能像這個老伯伯一樣，撞見這個神祕的小墓碑，所以隨時帶上手機或相機，確保你能拍下一些值得炫耀的事情。

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席德（Sid Saunders）住在英國的海斯廷斯，年屆退休，平常最喜歡做的事就是帶著相機到處探險，這天他來到公園，卻發現先前未曾留意過的一塊水泥從土地上凸起，他好奇仔細看，發現上面寫了字，沒想到那竟然是一塊墓碑！

▲長滿了苔癬的墓碑，還辨識不出上面寫了什麼。



但誰會在公園裡立一座墓碑呢？席德非常困惑，但當下沒有工具，無法更仔細研究，隔天他帶了清理用具，把墓碑周遭的泥土及苔癬清乾淨，總算看清上面刻的字，上面寫著「紀念小兔子Duchie，生於1869年8月，死於1882年12月」。

原來這是130年前，一隻兔子活了13年後死去，被主人慎重地埋在這裡。席德認為，兔子能活13年是非常長壽，可見一定受到很好的照顧，死後還有墓碑紀念，應該是有錢人家的寵物兔子，這可愛的小發現，讓他的晨間散步之旅平添了暖心回憶。

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▲席德將墓碑清理乾淨之後，發現原來是一隻130年前過世的兔子之墓。