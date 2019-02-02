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汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼神像世界毀滅

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（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲狗狗下車尿尿，卻被主人頭也不回的拋下。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

寵物小組／綜合報導

狗狗是最忠心的動物，只要認定了主人，就會毫無保留的付出牠的愛，但事實上，有很多沒良心的主人並不值得狗狗們的愛，例如這位把狗丟在路邊尿尿，人就跑了的飼主。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友陳小姐在臉書「爆怨公社」PO出毛孩被遺棄的痛心故事，「眼睜睜的看著棄養在我眼前發生，紅燈我以為主人讓狗狗下車尿尿，然後綠燈主人就騎走了！就騎走了！」接著狗狗尿完回到原本下車的位置，發現主人不見了，露出令人難忘的眼神。

（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲狗狗被主人丟下後，驚魂不定，到處聞想找出主人去了哪裡。

狗狗表情像是在說「我的主人呢？」然後開始用力聞，努力想找出主人到底躲在哪裡，陳小姐跟著狗狗走來走去，完全能感覺到狗狗的不安和著急，「這天氣你怎麼捨得……你擁有很多，但你知道嗎？你是他的全世界。」

這段誇張的年前棄養事件，讓網友拳頭都硬了「這種冷天氣棄養狗？狗主人知道寒流來了嗎？知道再過兩天要過年了嗎？」「太可惡了，牠一定很害怕。」「如果可以帶狗狗去掃晶片，說不定還能找到主人。」

之後陳小姐補充，本來以為狗主人只是帶狗來尿尿，並沒有記車牌，事件發生在新北市樹林區，許多網友也建議，可調閱監視器畫面，把棄養狗的主人揪出來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 爆廢公社毛小孩寵物爆怨公社棄養

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