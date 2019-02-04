ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

一起長大的愛犬走失…自閉女童開金口「狗狗去哪裡？」　家人不忍回

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

▲茉莉和艾比是彼此最好的朋友。（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

寵物小組／綜合報導

毛小孩總有神祕的力量，能讓原本不愛說話的老人、小孩都開朗起來，只要屋子裡有隻狗狗，就能大大改變空氣裡的氣氛，這個患有自閉症的小女孩，得知一起長大的愛犬不見了，反應令人非常傷心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

住在英國肯特郡的小女孩名叫「茉莉」（Mollie），她從小就被診斷出患了自閉症，不太願意跟其他人說話，也沒有特別親近的玩伴，但自從家裡養了狗狗艾比（Albi），她就變了，變得笑容多了，也開始願意講話，但好景不常，艾比4個月前和女主人外出散步時，被另隻壯碩的德國狼犬嚇跑，再也找不到了。

（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

▲這隻狗狗是自閉症小女孩茉莉的心靈支柱。

自從艾比失蹤後，茉莉話更多了，但說出的話全都令大家更傷心「艾比去哪裡了？」「艾比不在我很寂寞。」「我很擔心艾比。」家人用盡方式尋找艾比，不但到處貼告示，還懸賞5000英鎊當作報酬，就是期待趕快有艾比的消息。

但過了4個月，只收到零星幾次通報說看到艾比在路上出現，就沒有消息了，現在茉莉的家人成立了臉書專頁，希望早日讓茉莉和艾比團圓。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

▲茉莉的家人懸賞5000英鎊，就是希望能讓狗狗盡快回家陪伴茉莉。

關鍵字： 英國走失自閉症小女孩汪星人

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

袋鼠羅傑有後！完美複製老爸筋肉　8月大汗草炸裂媽媽..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

冰湖冒出奇怪小黑點　送貨員看清是什麼後…秒脫光跳進..

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

影／捷運驚見癡漢喵！「毛手」偷摸隔壁大腿3分鐘：給..

汪下車尿尿主人卻直接騎走　牠害怕拚命聞找不到人…眼..

美國急凍-20度！保育員鼓起勇氣清天鵝池　然後就硬..

阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜..

臭嘴鸚鵡困屋頂…消防員救援遭狂罵「你他X的給我滾」..

影／狗被毒蛇咬死！飼主哭到睡著...隔早見牠「坐草..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

肉食主義柴偷咬紅蘿蔔進房　媽開門驚呆：改行吃素了？

黑柴、赤柴你來我往狂鬥嘴！　為衣服「起爭議」.....

呆萌柴柴滿心期待喝水水　張大嘴歪頭接...變成「喝..

一起長大的愛犬走失…自閉女童開金口「狗狗去哪裡？」..

為何要養狗？女飼主「暖回10字」　 千名網友讚：牠..

媽幫汪做美甲！牠皺眉頭「眼神死」怒瞪鏡頭：我要客訴

爽跟主人大魚大肉！　毛孩過年最常罹患的4大類疾病

吼～抓到了！黑汪汪偷喝人類水杯　眼睛亂飄「裝沒事」

主人帶新窩回家…小白汪「跳上床」樂歪：不用跟我擠了

柴犬被罵...秒找「阿嬤牌靠山」討拍　得意跩笑：挖..

棄養黃金「賣到狗肉店」　暖男「掏1個月生活費」救援

按摩好酥湖～阿金爽到舌頭收不回去　媽伸手「扳正」笑..

拒絕魔音！傲嬌貓不準媽唱歌　聽到秒「飛撲巴頭」：閉..

專訪／從高中司令台唱到高雄巨蛋！八三夭自比「沙漠的..

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

高雄人注意了！　這些鐵路天橋月底就要開拆

別再曖昧了！　這4首歌聽完「直接戀愛」❤

小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被..

2億出售豌豆莢被諷賤賣　王俊煜再創輕芒雜誌成功堵住..

除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北..

華航機師醞釀春節罷工　深夜再發聲明「不存在與何煖軒..

專訪／AV女優吉川愛美曖昧兩年　「驗貨」當天才發現..

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責P..

寵物動物熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

為何要養狗？飼主暖回10字暖翻

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

斑馬吸太多冷空氣　肺部結晶喪命

阿金咬傷主人　警開6槍擊斃

自閉童問「狗狗去哪？」家人不忍..

讀者迴響

熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

為何要養狗？飼主暖回10字暖翻

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

長頸鹿觸電暴斃　獅子啃屍體也G..

斑馬吸太多冷空氣　肺部結晶喪命

阿金咬傷主人　警開6槍擊斃

自閉童問「狗狗去哪？」家人不忍..

命中注定印痕效應　狐狸甘變寵物

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面