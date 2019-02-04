一起長大的愛犬走失…自閉女童開金口「狗狗去哪裡？」　家人不忍回

▲茉莉和艾比是彼此最好的朋友。（圖／翻攝自Facebook／Finding ALBI）

寵物小組／綜合報導

毛小孩總有神祕的力量，能讓原本不愛說話的老人、小孩都開朗起來，只要屋子裡有隻狗狗，就能大大改變空氣裡的氣氛，這個患有自閉症的小女孩，得知一起長大的愛犬不見了，反應令人非常傷心。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在英國肯特郡的小女孩名叫「茉莉」（Mollie），她從小就被診斷出患了自閉症，不太願意跟其他人說話，也沒有特別親近的玩伴，但自從家裡養了狗狗艾比（Albi），她就變了，變得笑容多了，也開始願意講話，但好景不常，艾比4個月前和女主人外出散步時，被另隻壯碩的德國狼犬嚇跑，再也找不到了。

▲這隻狗狗是自閉症小女孩茉莉的心靈支柱。



自從艾比失蹤後，茉莉話更多了，但說出的話全都令大家更傷心「艾比去哪裡了？」「艾比不在我很寂寞。」「我很擔心艾比。」家人用盡方式尋找艾比，不但到處貼告示，還懸賞5000英鎊當作報酬，就是期待趕快有艾比的消息。

但過了4個月，只收到零星幾次通報說看到艾比在路上出現，就沒有消息了，現在茉莉的家人成立了臉書專頁，希望早日讓茉莉和艾比團圓。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲茉莉的家人懸賞5000英鎊，就是希望能讓狗狗盡快回家陪伴茉莉。