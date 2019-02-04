零下50度浪喵挺不住…拍門求救「放我進去」　她眼尖認出：是你！

▲冰天雪地之中，貓咪拍門要求庇護。（圖／翻攝自Facebook／Renee Becerra，下同）

寵物小組／綜合報導

美國最近各處都遭到超強極地渦旋襲擊，部分地區還降到零下50度的極地氣候，這種天氣人類還可以躲在房子裡避難，但街上流浪的小動物，就更難受了，紐約就有流浪貓真的受不了，跑到人類家敲門求助。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在紐約的芮妮（Renee Becerra）是個收容所義工，最近紐約遇上暴風雪，戶外溫度低到零下50度，芮妮發現窗外傳來拍打聲，發現是一隻貓咪像是想進房子裡的樣子，她立刻開門讓牠進來，接著發現牠很眼熟！

▲芮妮想到一年前，同一隻貓咪帶著全家前來投靠。



原來一年前，這隻貓咪也曾拜訪芮妮家，當時她和先生才剛起床，就發現牠在窗外，還不是一個人，帶著三隻小貓前來投靠，就像是在說「我的孩子們就拜託你了。」後來芮妮收留了一家四口一段時間，順利幫小貓找到新家時，母貓卻趁隙逃走，直到這次冰天雪地才又前來投靠。

芮妮幫母貓取名叫「Chunk Chunk」，並考慮如果牠能跟家裡的狗狗相處愉快，就要正式收編這隻超有緣份的浪浪，在冰天雪地裡給牠一個溫暖的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲芮妮考慮要收養這隻超有緣的浪貓。