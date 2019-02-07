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跨物種鴨狗戀！黃金偷吃鴨飼料每天被狂啄　日久生情看對眼變麻吉

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（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

▲鴨子和狗狗不打不相識，竟變成好麻吉。（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

寵物小組／綜合報導

從人類的角度，總覺得動物不會講話，很難彼此溝通，但誰知道呢？就連鴨子和狗狗都可以變成好朋友，就因為一碗飼料！美國加州發生的跨物種戀曲，主角就是黃金獵犬Barclay，和鴨子Rudy。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

主人Pam Ishiguro說，自己雖然養了7隻鴨子和一隻黃金獵犬，但平常牠們並沒有來往，只是有一天Barclay大概嘴饞，無意間偷吃鴨子飼料，發現簡直是人間美味，於是就每天騷擾鴨子，搶吃飼料當作點心，而Ruby是7隻鴨子的老大，自然擔起捍衛食物的重責，因此和Barclay每天打來鬥去，成為家裡的日常。

（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

▲相親相愛的樣子，連主人也嘖嘖稱奇。

也許每天碰面搶飼料習慣了，Barclay和Ruby竟然看對眼，就像歡喜冤家，後來飼料早不是重點，沒有看見對方時，牠們還會互相呼叫，現在變成形影不離的好麻吉，只是特別的是，7隻鴨子裡，就只有Ruby會和Barclay玩在一起，讓主人也非常驚奇。

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（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

▲家裡有7隻鴨子，但Barclay只和鴨子Rudy最要好。

（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

（圖／翻攝自IG／ducksmakegreatpets）

▲鴨狗每天黏在一起的樣子非常療癒～

關鍵字： 北美要聞鴨子黃金獵犬麻吉

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