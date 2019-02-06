魔熊仔出沒？小男孩森林失蹤3天　奇蹟獲救語出驚人：熊熊陪我玩

▲小男孩在森林裡離奇消失3天，獲救後堅稱自己是被熊救了。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

沒人知道在森林裡發生了什麼事，但可以肯定的是，最後的結局非常可愛。3歲的小男孩凱西（Casey Hathaway）和家人一起住在美國北卡羅萊納州的克雷文小鎮，但就在幾天前，他和其他小朋友一起在院子裡玩耍，接下來卻令所有人擔心死了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

到了吃飯時間，凱西的曾祖母到處都找不到曾孫，過了幾個小時，才終於打電話給警察，眾人進到森林裡搜索，幾個小時過去、一天、兩天過去還是找不到人，警犬在灌木叢裡到處嗅聞，同時間氣溫不斷下降，所有人都擔心死了。

▲辛苦搜索的警長，抱著幸運獲救的小男孩，他相信熊的故事是真的。



情況如此嚴峻，連搜索的警長都說，如果凱西過了這麼久還活著，那將會是了不起的奇蹟。但就在這時，奇蹟真的發生了！搜索隊中一名男子聽到小聲呼叫，隨著深入樹林，經過一個冰凍住的池塘，這才發現小凱西就躲在一個石洞裡。

凱西被發現時體溫很低，手指和身上有凍傷，但還活著！他在醫院裡告訴媽媽一個神奇的故事，他說他迷路了，有一隻熊照顧著他，「我和一隻熊待在一起兩天，牠是上帝派來幫助我的好人。」

這段奇聞立刻成了全球網友熱烈討論的話題，許多人覺得不可能，但負責搜索的警長這樣說「這是一個非常可愛的故事，如果這是那個孩子之所以能度過難關的原因，你知道嗎？我相信。」

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▲小男孩獲救堅持自己和熊在一起玩了兩天。（圖／取自免費圖庫unsplash）