目擊海鷗斷腿痛苦尖叫…他伸出援手　此後每天多了小跟班

▲海鷗因為斷腿被老人救了，自此之後常常尾隨在恩人身後。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

人跟動物之間沒辦法用言語溝通，可是卻神奇地仍能傳遞許多情感，這位老人就和一隻海鷗成為跨物種的好朋友，原因卻是一場斷腿意外，此後海鷗都非常死忠地跟著他。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

80歲英國老人約翰（John Summer），一次在德文郡海邊散步時發現一隻海鷗，腿受傷了痛苦大叫，「牠在我頭頂上大喊，但當時我並不知道該怎麼辦。」隔天約翰一樣來到海邊，又再度遇見這隻海鷗，牠試圖降落、但依然因為傷口而尖叫，約翰順手給了牠家裡狗狗吃的狗餅乾，讓無法捕食的牠飽餐一頓。

▲老人帶著狗一起到海邊散步，意外救了斷腿的海鷗。



約翰日復一日的餵牠吃狗飼料，漸漸的這隻海鷗腿好了，雖然看起來有點歪歪的，但是行動已恢復正常，牠每天都會飛來找約翰，「除了我，牠不會找別人，我們之間有某種特殊情感，牠也是唯一一隻會來接近我的海鷗。」

約翰將這隻海鷗取名叫Chirpy，他猜牠的年紀可能有20歲了，而因為海鷗有紀錄最長壽的可活到32歲，所以約翰認為，他們之間還有好多時間，可以好好在海邊的散步時光相處。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）