領角鴞夜闖住宅！跟屋主大眼瞪小眼　網笑：來送霍格華茲入學通知

記者趙蔡州／綜合報導

一名居住在基隆的網友近日在網路分享一段影片，有一隻貓頭鷹26日晚間突然飛進他家浴室，站在毛巾架上跟他大眼瞪小眼，他上網搜索後才知道，這是一隻二級保育類動物領角鴞，因此趕緊通知基隆動保所來處理，不過在動保人員準備實施抓捕時，領角鴞就自行從打開的窗戶飛走。

網友jimmy_0987987在社群平台threads貼出影片，可以看見領角鴞站在浴室的毛巾架上，圓滾滾的雙眼看著鏡頭不斷眨眼，整個表情看起來相當呆萌。他發現領角鴞後，最初想說外面在下雨，於是準備了一盤肉跟水，想說給領角鴞補充一點體力，後來上網查了才得知不能餵食，所以趕緊撤走。

原PO也透露，他後來讓浴室的窗戶一直保持開啟，想說領角鴞會自己離開，沒想到對方一直沒有飛走，他因此決定通知基隆動保所來處理，然而當動保人員到場準備實施抓捕時，領角鴞突然從架子上跳到窗戶旁邊，接著張開翅膀自行飛走了。

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▲領角鴞夜闖基隆民宅，跟屋主大眼瞪小眼。（圖／網友jimmy_0987987授權使用）

其他網友看了影片後紛紛表示，「開頭害我想到，『唉乾穿山甲 這可以養嗎』，笑死」、「有翅膀的貓咪到你家做客，已羨慕」、「沒有看到過，可能我是麻瓜」、「牠一臉看起來就是把你的入學通知書搞丟了很抱歉的樣子」、「應該是來送霍格華茲入學通知，已羨慕」。

領角鴞一般棲息在海拔1200公尺以下的闊葉林中，由於適應能力相當強，能生活在人類改變過的環境，在果園、檳榔園都有繁殖紀錄，市區內樹木較多的公園、校園也都有出現紀錄，是台灣唯一能在都市內見到的貓頭鷹。

基隆市動保所長表示，領角鴞屬夜行性保育類動物，經常因各種因素而誤入民宅，民眾發現時應保持距離，並撥打1999或1959尋求專業協助，千萬別動手捕抓或飼養，否則有可能觸犯《野生動物保育法》。