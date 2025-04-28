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日本賽馬三冠后「自由島」衝刺突跛腳安樂死　騎師淚慟別

記者李依融／綜合報導

香港沙田馬場舉辦「女皇盃」一級賽馬賽事，來自日本的三冠馬后「自由島」最終卻被安樂死，牠在最後直道衝刺時突然跛腳無法完賽，檢查出韌帶斷裂與骨折，獸醫診斷難以痊癒並增添馬兒痛苦，因此將牠安樂死，自由島享年5歲。騎師川田將雅難過地撫摸著愛駒的臉龐吻別，眼眶泛淚情緒低落。

賽馬自由島因傷安樂死。（圖／翻攝自香港賽馬會、IG@yuga.kawada_official）

▲11號的自由島曾在300公尺處遭到7號安騁擠迫，但川田將雅認為在250公尺前愛駒未有異樣。（圖／翻攝自香港賽馬會賽事影片）

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「女皇盃」屬於一級賽事，總獎金高達2800萬元港幣（約新台幣1億1700萬元），27日的賽事中，日本騎師川田將雅帶著愛駒「自由島」參加第八場2000米競賽，然而在最後250公尺直道時，原本還在競爭行列中的自由島突然跛腳，接著漸漸脫離隊伍，最終騎師將牠停下未能完賽。後續現場拉起黑幕，獸醫診斷後發現自由島左前腳蹠骨韌帶內側及外側斷裂，蹄骨也骨折，難以治療且會讓馬匹痛苦，因此決定安樂死。現場觀眾也拍到川田將雅不斷撫摸愛駒，眼眶泛淚吻別。

賽馬自由島因傷安樂死。（圖／翻攝自香港賽馬會、IG@yuga.kawada_official）

▲川田將雅與自由島。（圖／翻攝自IG@yuga.kawada_official）

自由島享年5歲，曾經在2023年贏得日本雌馬三冠大賽，包括日本櫻花賞、橡樹大賽與秋華賞，獲得「三冠馬后」的頭銜，是日本賽馬史上第七匹獲得三座冠軍的雌性馬駒。

馬會競賽報告中指出，事件發生時騎師艾道拿騎乘7號馬匹「安騁」在自由島旁邊，還未帶離自由島便向外跑，導致自由島受到擠迫。艾道拿承認一項不小心騎策（意旨賽事中不小心阻礙其他馬，甚至造成其他馬匹或騎師出現危險情況），從5月14開始停賽，到22日才能出賽，同時被罰款6萬元港幣（約新台幣25萬元）。不過報告中也指出，川田將雅不認為受到擠迫與自由島的傷勢有關，雖然在300米時受到擠迫，但在250米前都未感受到自由島的姿態有不適之處。

賽馬自由島因傷安樂死。（圖／翻攝自香港賽馬會、IG@yuga.kawada_official）

▲香港賽馬會關於女皇盃賽事的紀錄。（圖／翻攝自香港賽馬會）

自由島在競賽中受傷就被判安樂死，讓許多關注賽馬的人震驚又難過，不解為何馬斷腿就得遭受安樂死的命運。事實上東京奧運的馬術比賽中，也曾發生過馬匹韌帶斷裂的情形，當時是瑞士國手歌德爾(Robin Godel)騎乘愛駒Jet Set，在障礙賽中受傷造成馬兒右前腿韌帶斷裂，獸醫評估後同樣建議安樂死。

瑞士馬術選手Robin Godel與愛駒Jet set。（圖／路透）

▲東京奧運中瑞士國手歌德爾(Robin Godel)與愛駒Jet Set通過障礙賽道。（圖／路透）

當時新竹縣體育會馬術委員會總幹事范揚清曾與《ETtoday寵物雲》解釋，馬兒是巨大的逃跑型動物，天生活潑愛動，如果斷腿不能移動會很痛苦，「而且牠們也無法像人一樣，乖乖躺著給保定吊著2、3個月。」他提到，馬兒一天只睡2、3個小時，隨時都在戒備，賽馬更是爆發速度很快的動物，如果重傷骨折，獸醫往往會考慮安樂死，減輕牠們身體的巨大痛苦及心理的不適。

范揚清也說，如果為了治療傷腿，壓力會集中在另外三隻腳，也可能造成其他疾病，抑或是腿傷尚未痊癒就不慎想活動，也可能造成再次骨折，若是長時間躺著，身體上也會有大片褥瘡，對馬兒來說都造成身心巨大的折磨。

關鍵字： 賽馬賽馬自由島香港女皇盃香港賽馬會賽馬安樂死日本三冠馬三冠馬后

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