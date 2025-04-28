日本賽馬三冠后「自由島」衝刺突跛腳安樂死　騎師淚慟別

記者李依融／綜合報導

香港沙田馬場舉辦「女皇盃」一級賽馬賽事，來自日本的三冠馬后「自由島」最終卻被安樂死，牠在最後直道衝刺時突然跛腳無法完賽，檢查出韌帶斷裂與骨折，獸醫診斷難以痊癒並增添馬兒痛苦，因此將牠安樂死，自由島享年5歲。騎師川田將雅難過地撫摸著愛駒的臉龐吻別，眼眶泛淚情緒低落。

▲11號的自由島曾在300公尺處遭到7號安騁擠迫，但川田將雅認為在250公尺前愛駒未有異樣。（圖／翻攝自香港賽馬會賽事影片）

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「女皇盃」屬於一級賽事，總獎金高達2800萬元港幣（約新台幣1億1700萬元），27日的賽事中，日本騎師川田將雅帶著愛駒「自由島」參加第八場2000米競賽，然而在最後250公尺直道時，原本還在競爭行列中的自由島突然跛腳，接著漸漸脫離隊伍，最終騎師將牠停下未能完賽。後續現場拉起黑幕，獸醫診斷後發現自由島左前腳蹠骨韌帶內側及外側斷裂，蹄骨也骨折，難以治療且會讓馬匹痛苦，因此決定安樂死。現場觀眾也拍到川田將雅不斷撫摸愛駒，眼眶泛淚吻別。

▲川田將雅與自由島。（圖／翻攝自IG@yuga.kawada_official）



自由島享年5歲，曾經在2023年贏得日本雌馬三冠大賽，包括日本櫻花賞、橡樹大賽與秋華賞，獲得「三冠馬后」的頭銜，是日本賽馬史上第七匹獲得三座冠軍的雌性馬駒。

馬會競賽報告中指出，事件發生時騎師艾道拿騎乘7號馬匹「安騁」在自由島旁邊，還未帶離自由島便向外跑，導致自由島受到擠迫。艾道拿承認一項不小心騎策（意旨賽事中不小心阻礙其他馬，甚至造成其他馬匹或騎師出現危險情況），從5月14開始停賽，到22日才能出賽，同時被罰款6萬元港幣（約新台幣25萬元）。不過報告中也指出，川田將雅不認為受到擠迫與自由島的傷勢有關，雖然在300米時受到擠迫，但在250米前都未感受到自由島的姿態有不適之處。

▲香港賽馬會關於女皇盃賽事的紀錄。（圖／翻攝自香港賽馬會）



自由島在競賽中受傷就被判安樂死，讓許多關注賽馬的人震驚又難過，不解為何馬斷腿就得遭受安樂死的命運。事實上東京奧運的馬術比賽中，也曾發生過馬匹韌帶斷裂的情形，當時是瑞士國手歌德爾(Robin Godel)騎乘愛駒Jet Set，在障礙賽中受傷造成馬兒右前腿韌帶斷裂，獸醫評估後同樣建議安樂死。

▲東京奧運中瑞士國手歌德爾(Robin Godel)與愛駒Jet Set通過障礙賽道。（圖／路透）

當時新竹縣體育會馬術委員會總幹事范揚清曾與《ETtoday寵物雲》解釋，馬兒是巨大的逃跑型動物，天生活潑愛動，如果斷腿不能移動會很痛苦，「而且牠們也無法像人一樣，乖乖躺著給保定吊著2、3個月。」他提到，馬兒一天只睡2、3個小時，隨時都在戒備，賽馬更是爆發速度很快的動物，如果重傷骨折，獸醫往往會考慮安樂死，減輕牠們身體的巨大痛苦及心理的不適。

范揚清也說，如果為了治療傷腿，壓力會集中在另外三隻腳，也可能造成其他疾病，抑或是腿傷尚未痊癒就不慎想活動，也可能造成再次骨折，若是長時間躺著，身體上也會有大片褥瘡，對馬兒來說都造成身心巨大的折磨。