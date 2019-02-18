哈士奇雪橇拉到一半憋不住！「臀煞」也沒用...只好邊跑邊大便

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幾年前的一部影片最近又再網路上爆紅，原來外型相當帥氣的哈士奇常常也會做出令人笑翻的行為！影片中可以看到，當時有5、6隻哈士奇正拉著雪橇，而其中一隻哈士奇突然「內急」，想試圖停下隊伍卻一直被拉著跑，最後牠只好無奈邊跑邊大便，高難度姿勢笑翻一票網友。

據Tnews報導，當時乘坐後方的遊客表示，這是她第一次坐雪橇車，覺得很新奇，想拿出手機拍下周遭的風景，沒想到才剛開錄幾秒，最左邊這隻哈士奇就呈現奇怪的蹲坐姿勢，看起來只是想偷懶休息，這時主人則在一旁淡定回說，「牠只是想大便啦！」

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▲最左邊哈士奇突然呈現蹲坐姿勢。（圖／翻攝自YouTube／Cris Broussard）



當時遊客以為主人會先停下車來等這隻哈士奇解放完再上路，但他卻無動於衷，隊伍持續前進，這隻哈士奇都使出「臀煞高招」也不停地被拉著跑，無法告知同伴們牠憋不住了，最後只好在急速前進的途中「邊跑邊拉屎」，可謂「內急之餘也不忘敬業完成工作」。

這高難度的動作也讓網友看了笑翻，紛紛留言表示、「這狗不簡單」、「猴腮雷阿！」、「這二哈真是夠二的！」、「風這麼大，會不會吹到後面人臉上」、「真敬業」。但也有網友氣憤表示，這主人應該停下來讓牠大完便再走，而不是在後面跟著一起笑！

▲最後哈士奇只好「就地解放」，拉了一地的屎。（圖／翻攝自YouTube／Cris Broussard）