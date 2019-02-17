睡到被自動門夾頭！白眼汪爽躺超商拉皮　「崩壞臉」笑翻網友

▲狗狗躺在超商門口睡到不省人事，直接被自動門拉皮翻白眼。（圖／翻攝自爆笑公社）

寵物小組／綜合報導

躺平被夾到差點懷疑狗生！日前在網路上瘋傳一段逗趣的狗狗影片，內容中有隻黃白色的萌汪躺在超商睡覺，位置正好不偏不移的對準自動門的路徑，睡到一半突然被「夾頭拉皮」，但牠卻維持同樣的姿勢躺門口拉皮，淡定到不行的崩壞臉瞬間讓網友看完直呼，「這後勁太強了」。

一名網友日前在臉書社團「爆笑公社」分享影片，只見國外一隻黃白汪在便利商店門口睡翻，不管身邊的聲音多吵雜，都保持同樣的姿勢，躺在地毯吹冷氣，幾秒鐘過後，自動門緩緩地從狗的額頭「一路嚕到後頸」，強勁的拉力讓牠瞬間翻白眼，裂嘴露出微笑。原以為狗狗會因此被驚醒，但3秒鐘過去，牠保持安穩的氣息聲，繼續呼呼大睡，後知後覺的模樣讓錄影的女孩當場笑噴。

許多網友看完影片都被狗狗睡到翻的狀態給逗樂，紛紛留言表示，「免費的頭皮按摩剛剛好」、「好痛的感覺」、「老奶奶我都不扶，就服你！」、「沒事不要在電動門口睡覺啦哈哈哈哈」、「輪迴式的爽感」、「壞掉的狗兒」、「狗狗怎麼不是立刻跳起來？想必是懶到都不想動了吧XD」、「這汪的按摩口味好特殊」、「影片好有魔性，我重播了10次」。

＊觀看影片請按此

▼更多精彩影音