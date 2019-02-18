阿柴做錯事心虛　見主人回家...「躲神桌狂抖」秒露餡

▲柴：姐姐你回來了啊，我什麼都沒做喔（抖）。（圖／網友呂佳安授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

做錯事了找神明保護也沒用！新莊這隻名為「柴柴」的柴犬趁姐姐不在家，把廁所垃圾桶翻得滿地都是，一看到姐姐回家，竟心虛地自己躲到神桌底下求庇護，甚至還不斷發抖開飛機耳；姐姐驚覺氣氛詭異後馬上發現「案發現場」，扮起黑臉把柴柴罵了一頓！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

調皮的柴柴總是習慣性地亂翻垃圾桶，當天下午姐姐看監視器便發現牠獨自躲在廁所裡，還將屁股朝向外面，待了好一陣子不肯出來，當時她便心裡有數，直覺毛孩一定是又在偷翻垃圾。沒想到姐姐一回家後，就看到柴柴一臉心虛地躲在神桌下發抖，不用問也知道發生了什麼事。

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▲柴柴平時是個親人愛撒嬌的毛孩。

▲這等肉肉的背影也太萌啦！

姐姐呂佳安在家中總是扮演黑臉的角色，平常若是媽媽看到柴柴做錯事，就會心軟捨不得罵，但只要被她知道，柴柴通常都逃不過。明知道亂翻垃圾桶會被罵，但柴柴仍堅持大膽作亂，卻在姐姐回家時害怕被罵直發抖，聽到「打3下」時甚至還會把臉躲開，楚楚可憐的模樣讓網友一度以為主人平時對狗狗不好；但姐姐澄清，柴柴一直都是家中的心肝寶貝，為了要讓毛孩懂事才會裝得兇一點，希望能藉此給孩子一個教育。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友們看了都紛紛幫柴柴求情表示，「好萌喔，要抱一下」、「抖抖抖，一定是闖禍了」、「原諒牠啦！！牠知道錯了真的」、「開飛機耳太可愛了」、「這角度這姿勢這表情，我只能選擇抱緊處理」、「因為牠知道抖成這樣你就不會太生氣」、「狗狗不乖本來就要教，不然發生更嚴重的事情更麻煩」、「回到家看到牠們做錯事都是我在抖～～」、「頭可以閃成這樣也是也夠軟Q的捏」、「真的是戲精XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲幸福的柴柴過年還有紅包拿！

▲柴柴：姐姐別罵偶啦！偶知道錯惹～

▼影片為網友呂佳安授權提供

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