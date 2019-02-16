你家的夏克立好可愛！　奴才遛狗尷尬：額...牠是約克夏

▲叭噗是社區裡的小紅汪！（圖／飼主Eason Huang提供）



寵物小組／綜合報導

桃園約克夏叭噗在社區放風，一名媽媽開心地向女兒介紹，「妹妹你看，他們家的夏克立好可愛！」讓一旁的飼主Eason Huang尷尬地說，「其實牠是約克夏。」烏龍事件分享到臉書社團「有點毛毛的」，網友們紛紛笑說，「人家才錯一個字，不要計較啦！」

7歲的叭噗最喜歡到社區樓下的草皮放風，一位媽媽帶小女孩走過來並說，「妹妹你看，他們家的夏克立好可愛喔！」，又抬頭詢問主人「牠是夏克立吧？」Eason Huang只好尷尬地回答，「欸......牠其實是約克夏。」媽媽意識到自己擺了個大烏龍，也大笑說，「對對對！約克夏約克夏！」，而妹妹在一旁已經跟狗狗玩得很開心了。

▲▼叭噗曾被認成吉娃娃跟兔兔。（圖／飼主Eason Huang提供）



其實這不是叭噗第一次被誤認，有一次牠全身剪毛被問說是不是吉娃娃，小時候在草地上奔跑，還有小學生大喊「媽媽～那邊有兔子！」Eason Huang回想，「我也回頭看，結果連個兔影都沒有看見，才知道他是在說叭噗。」

▲人家真的不是夏克立，也不是吉娃娃，更不是兔子啦！（圖／飼主Eason Huang提供）



親人的叭噗是社區裡的大紅人，除了妹妹喜歡找牠玩，還有人開玩笑要叭噗出來選里長，而這次的「夏克立事件」也讓更多人認識牠了。網友們笑說，「應該是迷克夏？」、「錯一個字不要計較啦～」、「曾經有電器行阿伯指著我家馬爾濟斯萬說『你養馬爾地夫齁？』」、「我還真的遇過夏克立在遛狗！」

▼夏克立一家領養了一隻叫做Papaya的狗狗。