柴柴初見雪！甜笑把頭埋地上　抬頭滿臉雪萌翻15萬網友

▲柴：是雪耶～～～（圖／翻攝自推特@87shiba87，下同）
寵物小組／綜合報導
一望無際的白雪景色連阿柴也忍不住少女心爆發！日本柴犬小花（ハナ）這天和主人一起外出郊遊，看到了整片雪景後，小花興奮地在雪地上踏踏奔跑，甚至不時地將臉埋進雪裡，下一秒抬頭的瞬間卻把網友都萌翻了，滿臉白雪的萌柴甜笑望著主人，似乎很滿意這個景點呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
日本推特用戶@87shiba87的柴犬小花是個超人氣汪星人，只要一笑起來真的是甜死人不償命，影片中可以看到，圓滾滾的小花在雪中隨著主人開心奔跑，甚至好幾度興奮到把臉埋進雪堆中，直到牠抬頭的瞬間，臉上竟沾滿了雪花，但她卻一點都不覺得冷，只是甜甜地笑著看鏡頭，一秒就電暈了15萬名網友。
臉書粉絲專頁「爆料公社一日小編」轉發後，網友紛紛留言回覆，「哦我的心」、「太可愛了啊～」、「可愛到我邊看邊傻笑」、「臉臉塞進去」、「臉插進去可愛死了」、「想要一個」、「可惡！！怎麼可以這麼可愛，我重複看了好多次」、「呆萌柴好可愛」、「好可愛！肉肉的柴犬」、「阿嬤的阿柴」、「可愛到炸掉！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
2019年2月12日
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