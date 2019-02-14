ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更進化

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

▲為了跟狗孫女共睡一張沙發，阿公的睡姿再進化！（圖／網友葉小花授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

阿公疼愛孫女的心沒有極限！飼主葉小花日前分享一組爆笑照片，畫面中，阿公跟狗孫女共睡一張沙發，擺出崩壞表情，嘴巴打開靠在枕頭上，一隻腳落地，側身露出飽滿的圓肚，身後則躺了2隻狗孫女「小白」和「小妹」，2人1狗的甜蜜又搞笑的睡姿，瞬間吸引千名網友狂讚直呼，「阿公的身材過完年更進化了！」

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

▲阿公剛睡醒還在恍神。

葉小花在貼文中表示，平常爸爸是個超級「吸狗器」，家裡2隻狗女兒最喜歡黏在阿公身邊，就連睡覺也要擠同一張沙發，也因此讓他練就各種姿勢都能睡的能力。

日前她PO出一張照片並寫道，「孫女們的萬人迷，阿公！」只見身穿米白色毛衣的爸爸躺在沙發，原本抱著米克斯小妹仰頭打瞌睡，突然一陣睡意來襲，改成側躺補眠，身後總共擠了2隻狗，導致他整個身體懸在沙發最邊邊，呈現恐怖平衡。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

▲▼爺孫倆感情超好，都一起睡在沙發。

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

這組不符合人體工學的睡姿崩壞照被分享到狗狗社團，讓3千多名網友按讚笑翻，許多人都把焦點放在阿公身上，「阿公睡覺的英姿又爆發」、「真心佩服阿公，我笑的肚子疼」、「這個真的是睡到翻掉...我說阿公的部分」、「 阿公知道他很紅嗎？」、「我這個人很簡單 有阿公就按讚」、「感覺阿公的肚子快炸了」、「喔喔喔喔喔，過完年阿公又進化了」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

▲▼崩壞睡姿沒有極限XD

▲▼抱狗躺沙發酣睡！媽出賣「張嘴崩壞照」　網笑：阿公又進化了。（圖／網友葉小花授權提供）

▼更多精彩影音

關鍵字： 阿公沙發睡姿崩壞米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡色玫瑰花紋繞身　科學家：漫..

貓一蹭臉腫成豬頭　他守護21年淚：女兒送的最後一次..

肉臉喵爸「身體當枕頭」照顧5幼仔　鏡頭轉到一旁....

獸醫PO文思念「常來家裡玩的貓」　飼主現身回覆結局..

媽媽熱線睡著！單身狗低頭陪她男友視訊　忌妒眼神笑翻..

遭人拿掃把趕、潑冷水！惡臭浪汪6個月後「大整形」　..

機車踏板被「肥兔」亂入　車主公布「屁眼主人」網笑瘋

影／護國神犬值勤遭踹...兇手竟是移民官！　動保處..

零下32度凍傷！聰明貓到消防局「敲窗求收留」　幸運..

被丟掉的小馬走路像痛苦溜冰　X光照出腳裡藏的東西令..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：..

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼.....

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的..

陪臘腸看醫生！柴柴瞇眼度咕　表情雷同網笑翻：比生病..

喵姊妹曬恩愛❤你儂我儂舔到忘我

曬日光浴目睹飼料被偷超崩潰 柴暴走「尖叫起飛」：放..

韓國薩摩耶「搶趴櫃台求點餐」　4大汪翹臀互擠：請拿..

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折..

少一隻到處找...肥柴冏臉卡廁所 瓦斯桶身材塞好塞..

爸裸身「捧貓跳恰恰」嗲音扭腰　網笑：又一個吸貓過量..

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更..

「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿..

我的大隻女！侏儒公兔愛上大4倍的她　享受老婆保護畫..

40隻鴨肉毒桿菌中毒溺死　澳洲動物學家：餵食麵包會..

機車上睡翻！宿醉臉小黃「懸空曬逆天長腿」　網笑：想..

開門看到「隔壁小狗寫的信」！內容曝光逼哭一票網友：..

貪吃英鬥廚房監看伙食　「千層肥肉」趴流理台：動作快..

開監視器驚見「老皮貓」問號臉探頭　爸萌暈：好難專心..

減肥中？貪吃美短對胡椒牛伸出「顫抖毛手」：拜託停下..

狗智商排行第3！狼犬挑戰7次「套圈圈」仍失敗　網推..

歐陽娜娜穿綠色球衣竟登熱搜　陳冠希大讚「酷」！

7對夫妻日常「愛著卡慘死」影像展　台北松菸文創登場

金塊湯瑪斯相隔328天復出　詹皇：歡迎我兄弟歸來

奶茶妹、劉強東驚傳離婚！　2人同步回應了

陳師孟：扁說沒有追到「真正黑手」　不需要彈劾

川普前競選總幹事謊話連篇　法官：取消認罪協商

「都老夫老妻了」一句話讓情人節秒變怨偶節

可租10年的女性「共生公寓」　紅色子房投資包租代管

理財周刊／把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

2019情人節電影推薦：有哪些約會必看電影呢？

寵物動物熱門新聞

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

他PO文懷念作客貓　釣出飼主親..

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

機車被肥兔塞滿？近看原來是牠！

防疫犬值勤遭踹　動保處恐開罰！

零下32度凍傷　浪貓到消防局求..

馬走路像痛苦溜冰　腳裡藏了這東..

台東行駛車「丟臘腸狗」　汪失蹤

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

她被男友冷落　哈士奇暖笑牽手手

回家太興奮　二哈跳3樓砸暈主人

讀者迴響

熱門新聞

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

過敏養貓21年淚：女兒送的最後..

喵爸顧5幼仔　鏡頭轉一旁網讚爆

他PO文懷念作客貓　釣出飼主親..

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

惡臭浪汪救援後大不同　千人噴淚

機車被肥兔塞滿？近看原來是牠！

防疫犬值勤遭踹　動保處恐開罰！

零下32度凍傷　浪貓到消防局求..

馬走路像痛苦溜冰　腳裡藏了這東..

台東行駛車「丟臘腸狗」　汪失蹤

浪橘愛討摸　雨天蜷曲濕坐墊睡覺

她被男友冷落　哈士奇暖笑牽手手

回家太興奮　二哈跳3樓砸暈主人

領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥

最新影片

更多

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼...爸：學我的？

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

陪臘腸看醫生！柴柴瞇眼度咕　表情雷同網笑翻：比生病還累

喵姊妹曬恩愛❤你儂我儂舔到忘我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面