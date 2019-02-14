抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更進化

▲為了跟狗孫女共睡一張沙發，阿公的睡姿再進化！（圖／網友葉小花授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

阿公疼愛孫女的心沒有極限！飼主葉小花日前分享一組爆笑照片，畫面中，阿公跟狗孫女共睡一張沙發，擺出崩壞表情，嘴巴打開靠在枕頭上，一隻腳落地，側身露出飽滿的圓肚，身後則躺了2隻狗孫女「小白」和「小妹」，2人1狗的甜蜜又搞笑的睡姿，瞬間吸引千名網友狂讚直呼，「阿公的身材過完年更進化了！」

▲阿公剛睡醒還在恍神。



葉小花在貼文中表示，平常爸爸是個超級「吸狗器」，家裡2隻狗女兒最喜歡黏在阿公身邊，就連睡覺也要擠同一張沙發，也因此讓他練就各種姿勢都能睡的能力。

日前她PO出一張照片並寫道，「孫女們的萬人迷，阿公！」只見身穿米白色毛衣的爸爸躺在沙發，原本抱著米克斯小妹仰頭打瞌睡，突然一陣睡意來襲，改成側躺補眠，身後總共擠了2隻狗，導致他整個身體懸在沙發最邊邊，呈現恐怖平衡。

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▲▼爺孫倆感情超好，都一起睡在沙發。



這組不符合人體工學的睡姿崩壞照被分享到狗狗社團，讓3千多名網友按讚笑翻，許多人都把焦點放在阿公身上，「阿公睡覺的英姿又爆發」、「真心佩服阿公，我笑的肚子疼」、「這個真的是睡到翻掉...我說阿公的部分」、「 阿公知道他很紅嗎？」、「我這個人很簡單 有阿公就按讚」、「感覺阿公的肚子快炸了」、「喔喔喔喔喔，過完年阿公又進化了」。

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▲▼崩壞睡姿沒有極限XD



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