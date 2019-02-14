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「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿嬤閃瞎：快下來啦！

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汪小三情人節黏阿公，她閃瞎爆氣！（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲鬆獅犬「湯圓」想繼續黏著阿公，不願下車。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權） 

記者吳鎮良／採訪報導

生活在高雄的9歲鬆獅犬「湯圓」平常就和阿公寸步不離，而且大多時要睡覺時，還一定要躺在阿公懷裡才肯睡覺。在西洋情人節這天，阿公剛載著湯圓回到家準備休息，但機車已經停好了，這位金孫卻說什麼都不肯下來，無奈的阿公只好輕聲拍撫勸說，直到湯圓願意下來為止，但一旁的阿嬤看了很不是滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主莊家萱14日下午在寵物社團《有點毛毛的》PO出這段影片並註解，「情人節就是要賴著情人不下車。」畫面中，25公斤重的鬆獅犬湯圓趴坐在機車腳踏墊上，完全沒有要移動的意思；即使阿公輕輕的拉胸背帶、耐心勸說，都沒有效果，站在一旁的阿嬤看了有些不耐煩的說了2次，「快下來啦！」

汪小三情人節黏阿公，她閃瞎爆氣！（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲最後不情願的下車。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲阿公秀秀喔～暖抱「狗孫」輕搖椅子哄睡，媽閃瞎：以前還超討厭牠。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲湯圓在家裡一點一滴逐漸取得「正宮女兒」地位。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

最後3方僵持了5分鐘左右，湯圓才肯自己走下車，但下車時的表情看起來相當不情願。莊家萱透露，當時阿公帶湯圓出去散步後回家，準備要出門去買便當，結果牠就不想下車，但阿公趕著要吃便當阿！她說，「湯圓賴了快5分鐘，影片已經是最後了，前面勸說的部分沒拍到，而且阿嬤在鏡頭外叫湯圓下車，但湯圓都沒再理。」

其實阿公和湯圓不只有情人節這天會放閃，去年年初湯圓生病動手術，康復後體力受影響，只要累了就趴在店裡地板休息。這時，阿公看到後會心疼將牠抱起，一邊搖晃椅子，一邊溫柔說「阿捏歐～揪愛睏歐～緊睏緊睏！」，手手也一邊拍著牠、一邊搓著可愛肉肉臉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲阿公秀秀喔～暖抱「狗孫」輕搖椅子哄睡，媽閃瞎：以前還超討厭牠。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平常時阿公和湯圓的互動就是這麼閃。（圖／網友莊家萱‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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關鍵字： 莊家萱有點毛毛的狗狗情人節鬆獅犬小三.

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