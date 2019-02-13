台東車行駛中搖窗「丟臘腸狗」　汪邊哀號邊亂竄仍失蹤

▲休旅車在行駛中突然丟出黑色臘腸犬。（圖／翻攝自Facebook／就是愛台東／Nicki Weng）

寵物小組／綜合報導

春節假期最後一天，一名網友經過台東台11縣道路時，目睹前方休旅車在行駛當中丟出一隻黑色臘腸犬，狗狗當場被嚇得哀嚎往山邊跑。目擊者將這起事件上傳至臉書社團「就是愛台東」，立刻引起許多人憤怒痛批，「真的很缺德！」

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目擊者提到，10號當日於台11縣靠近都歷派出所約300公尺時，發現前方有台休旅車稍靠路邊行駛，接著突然從副駕丟出一隻疑似是臘腸狗的黑色犬隻，狗應受到極大驚嚇而邊哀嚎邊往山路邊跑走，由於當時無法立即下車追狗，因此將這起事件上傳網路，望當地熱心民眾能夠幫忙協尋！同時他也痛批，「光天化日之下丟狗，連車都不停直接行駛中丟了就走，真的是缺德。」

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惡意棄養本是不道德的行為，且臘腸犬為一個特別的品種，脊椎比其他狗狗長，容易有後肢癱瘓的狀況，將牠丟出車外更易導致受傷。台東縣動物防疫所第四課課長表示，目前尚未完成通報，希望民眾能尋求並提供更多相關證據，以利繼續追查。

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