影／護國神犬值勤遭踹...兇手竟是移民官！　動保處恐開罰7萬5千元

寵物小組／採訪報導

非洲豬瘟疫情尚未平息，有「護國神犬」之稱的機場檢疫犬工作壓力沈重，沒想到高雄小港國際機場日前竟傳出有移民署官員出腳踹檢疫犬！陳姓移民官9日深夜疑似因為情緒不佳，突然伸腳踹檢疫犬，當場把狗狗嚇到慘叫一聲，雖然初步檢驗並沒有受傷，但檢疫犬受到極大驚嚇，高雄動保處已介入調查。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO文表示，「過年期間，大家都是在機場辛苦執勤準備下班，只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬，狗狗嚇到還因此『該』了一聲...你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」最後該名網友更表示，對狗不友善已經不是第一次了。

▲防疫犬正在去休息時，遭移民署人員踹了一腳。（圖／翻攝自臉書社團「有點毛毛的」）



該篇貼文一PO出，立刻湧入大批網友留言，「警察不理嗎？」、「這算是妨礙公務了吧！！」、「就是有些人做了不好的舉動造就成了一些狗狗負面的心理傷害！真的很痛心！」、「檢疫犬是公務人員」、「這個人太沒禮貌了」、「檢疫犬都是溫馴且訓練過的！並不會兇人咬人啊」、「這些狗狗很辛苦，為什麼要這樣對牠們」。

移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑對此表示，「事發在本月9日晚間11時許，一名年約40多歲的陳姓移民官對檢疫犬做出不友善的行為，經深入瞭解，是因為該名同仁童年曾經有被狗狗傷害過；因此，對毛小孩一直有畏懼的疏離感。過去該名同仁看到狗狗都會自動避開，但因為當時進出門的地方有點太近了，所以才會做出這不恰當、不友善的行為。」

▲「護國神犬」守疫情遭踹，當事人致歉。（圖／記者宋德威翻攝）



▲陳姓移民官親自出面道歉。（圖／記者宋德威攝）



涉及踹狗的人員事後相當懊悔，也在第一時間和上級長官自首認錯，目前已按照內部規定行政處分，幸好遭踹的防疫犬身體並無大礙。蔡英傑說，「我們應該信任每隻訓練有素的檢疫犬，信任牠們的服從與親近個性，所有在國境執法的移民官和檢疫犬，都是非洲豬瘟防疫工作最大的護衛力量，發生這次對檢疫犬不友善的事件，我們深刻檢討與致歉，希望大眾給予護國的檢疫犬最大的加油與鼓勵。」

高雄市動保處秘書長說，「今天才收到消息，已派專員到現場做個了解，基本上還是要看一些相關的人證、物證才能做輕重判斷。初步看來狗狗沒有受傷，但有沒有內商不清楚，需要做明確診斷並觀察2-3天，依《動物保護法》規定，任何人不得無故騷擾、虐待或傷害動物，若該隻防疫犬隻有受傷事實，可處踹狗的移民官1萬5千元至7萬5千元罰款，若狗無受傷，該處也會對移民官開出勸導單。」

根據《蘋果日報》指出，該隻被踹的檢疫犬叫Jenna，事發後隔日10日、11日排定休假，且都有接受檢查沒有大礙，目前是正常服勤狀態。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

相關圖文報導：

影／「謢國神犬」守疫情遭踹！2千人心疼「牠們很辛苦」 移民署338字回應



▲許多媒體到場關切。（圖／記者宋德威攝）