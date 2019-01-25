阿公狂唸三層肉金孫太肥❤！25kg鬆獅無辜遠目　媽：做賊喊捉賊

▲不能吃太胖喔！（影／網友莊家萱授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

阿公～你要為人家的身材負責啦！日前有名飼主分享一段爸爸和鬆獅犬「湯圓」的互動，只見阿公寵溺地抱著25公斤的狗孫，嘴裡念念有詞地說，「太肥啦！最近都沒減肥。」逗趣的是，害金孫變得圓滾滾的兇手就是阿公自己，讓一旁錄影的馬麻莊家萱笑說，「做賊喊捉賊。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲汪：都是你害我變胖的！

影片中可以看到，湯圓身上的毛被剃掉後，三層腰間肉也隨之現形，阿公見狀後，就把金孫摟在懷裡重複地說，「怎麼那麼肥」，而愛犬無辜又委屈地望向遠方，彷彿想表達，「都是你叫我吃的」、「竟然嫌我胖」，一旁的馬麻早已被1人1狗的有趣互動給笑翻。

事實上，湯圓去年3月動過手術，心疼金孫的阿公就跑去買補品，讓牠從23公斤增加到25公斤。老人家嘴上唸汪汪太胖要減肥，自己卻每天零食餵不停，如果發現快沒了還會吩咐家人買回來，說湯圓要餓死了，都沒東西吃。

▲好像看到巨嬰寶寶XD。

影片上傳到臉書公開社團「有點毛毛的」，許多網友紛紛融化笑說，「阿公快抱不動」、「說我胖，你才胖啦！」、「你自己才胖！你全家都胖！」、「我胖我驕傲～」、「好可愛的阿公跟獅仔」、「阿公眼裡滿滿的愛」、「贅肉都跑出來啦」、「毛小孩心理OS：討厭～～都是阿公阿嬤害我變胖的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿公和寶貝狗孫湯圓。

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