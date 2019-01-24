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機上驚見「巨型雪撬汪」　南航：工作犬證件齊全合法

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大陸中心／綜合報導

中國南方航空（下稱南航）一名乘客近日在機上驚見一隻巨型汪星人，走近一看才發現是棕色的阿拉斯加雪撬犬，只見牠呆呆地蹲坐在主人旁的位子上，模樣極其可愛，索性拍了影片並上傳網路。南航相關人士23日解釋，「機艙不允許大型寵物狗入內，但這隻狗是證件齊全的情感輔助犬」。

▲▼南航機上驚見阿拉斯加雪撬犬。（圖／翻攝微博／澎湃新聞）

▲南航機上驚見阿拉斯加雪撬犬。（圖／翻攝微博／澎湃新聞，下同）

據南航相關負責人表示，可以肯定這是工作犬（包括輔助犬、導聽犬、導盲犬），亦稱服務犬，是指經過專門訓練，能夠為視力受損旅客或者為聽力受損旅客（但需醫療部門證明這種旅客的聽力損傷狀況）提供協助的特種犬。

工作犬的運輸，按小動物（寵物）的規定辦理，但在符合南航運輸條件的情況下可以由視力受損旅客或聽力受損旅客本人帶入客艙運輸，並在旅客的登機牌上註明。負責人提到，工作犬連同其容器和食物可以免費運輸而不計算在免費行李額內；旅客攜帶的工作犬在上機前應戴上口套及牽引的繩索，並應伏在視力受損旅客或者聽力受損旅客的腳邊，不得在客艙內佔用座位和隨意跑動；且工作犬不得辦理行李聲明價值。

▲▼南航機上驚見阿拉斯加雪撬犬。（圖／翻攝微博／澎湃新聞）

根據南航的運輸規定，工作犬可以免費進入客艙陪伴在旅客身邊，但必須要有工作犬的身份證、檢疫健康證明，主人在購票時要提出申請，並簽署旅客免責聲明。南航客服人員指出，若是情感輔助犬，還必須要當事人開具精神障礙證明書，以證明狗狗作為主人的情感伴侶，而目前只開放國際航線。

所謂情感輔助犬在生活中並不常見，它和導盲犬一樣是一種受過嚴格訓練的工作犬，能夠通過肢體接觸來安撫人們的情緒，幫助人們度過一些比較難熬的時光，對主人起到了陪伴和精神撫慰的作用。

▲▼南航機上驚見阿拉斯加雪撬犬。（圖／翻攝微博／澎湃新聞）

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關鍵字： 中國南方航空情感輔助犬阿拉斯加雪撬犬

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