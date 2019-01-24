ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車送醫急救

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲ 基隆動保所帶走咬死浪浪的比特犬 交「有訓練師資格者」認養。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲比特犬遭動保所沒入，目前已收容於寵物銀行，在法院判決前暫不開放認養。（圖／記者郭世賢翻攝）

寵物小組／綜合報導

基隆市一名陳姓飼主飼養的比特犬攻擊路邊一隻流浪母犬，導致犬隻頭部大量出血奄奄一息，搶救後仍因頭顱破裂不治死亡。基隆動保所了解後發現，該飼主去年也曾讓比特犬咬傷流浪犬，這次又再度咬死流浪老犬，將依違反動保法函送基隆地方法院檢察署求處2年以下有期徒刑並沒入犬隻。

基隆動保所指出，陳姓飼主曾於2018年5月13日帶比特公犬於中正路散步，未以鏈繩繫綁牽引並配戴口罩，而發生咬傷1隻黑色混種流浪母犬；當時就依違反動物保護法第20條第2項無防護措施及第29條第1項處3萬元罰鍰在案，並明確諭令飼主帶犬出門應以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引及配帶不影響散熱之透氣口罩。

沒想到，該比特犬再度於22日下午16時於中正路427號門口撕咬路邊一隻流浪母犬，雖路人合力以掃帚驅打比特仍不放開，影片照片經目擊民眾於1月23日晚貼於臉書社群「基隆人踹共」，引發民眾不滿，並紛紛向基隆市動保所報案。

動保所獲報後即至案發現場調查並、調閱相關影片，稍早也前往陳姓飼主住處製作筆錄。陳姓飼主及家人堅稱，當時是因回家開門不慎讓比特犬衝出，才造成咬死流浪犬，當下有將受傷流浪狗以計程車緊急載至動物醫院急救，但該犬仍因頭顱破裂不治死亡。

▲ 基隆比特犬當街虐殺流浪狗「頭破血流」？ 網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 飼主稱當時是因回家開門不慎，才讓比特犬衝出並攻擊流浪狗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 比特咬死浪浪 基隆動保所怒：重罰！飼主可關2年罰200萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 飼主表示當下有搭計程車將受傷浪犬送醫急救。（圖／記者郭世賢翻攝）

目前動保所已完成相關證人紀錄、取得民眾提供影片照片並製作飼主談話記錄，因基隆二信銀行拒絕提供監視影片，將待檢察官偵辦需要再行調閱。

依據現場蒐證紀錄，陳姓飼主既曾發生所飼比特犬咬傷流浪犬情事，並由動保所要求應強化防護措施，應更有責任確保所飼犬隻不會傷害其他動物，認違反動物保護法第6條讓所飼比特犬虐待傷害流浪犬造成死亡屬實，將依第25條第1項規定函送基隆地方法院，飼主將面臨處2年以下有期徒刑刑責，並依第33條沒入犬隻。犬隻目前已收容於寵物銀行，在法院判決前暫不開放認養。

依動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」及同法第25條第1項「有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」

動保所提醒，比特犬為行政院農業委員會2015年9月23日農牧字第1040043358號函公告之「具攻擊性寵物」，出入公共場所應有相當防護措施。飼主如飼養攻擊性犬隻，出入公共場所應做好防護措施，如因而造成家犬咬死他人寵物(包含造成流浪犬貓嚴重殘缺或死亡)，最重還將面臨2年以下有期徒刑刑責。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

搶黃燈嚇到牠！「流氓副駕駛」饋車窗逼視到街尾：給我..

汪用4天融化長輩！　阿公走出喪犬傷痛頻問：何時送來..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

他用小花狗「引誘」路邊黑狗　勒死後大吃狗肉滿足私慾

家放「等比例假人」警告：不許拆家！　二哈乖坐不敢動

7個月汪安樂死在同伴屍體中甦醒　獸醫不忍補針求找家

海豚嘴套垃圾張不開…活活被餓死　岸上的屍體讓人不忍..

法鬥淚眼照藏陷阱！點開傳53秒嬌喘聲「嗯哼啊啊～」..

胖嘟嘟蓬毛企鵝腫成3倍大！　網友融化喊：工讀生出來..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞.....

調皮主子風火輪式搔癢黑柴　被鼻水噴滿臉網笑翻狂重播

放任比特犬咬死浪浪還冷笑旁觀　飼主是慣犯...曾被..

我不冷啦！　毛小孩：「馬麻我不要穿衣服」

不給你吃！　弟弟：「只有我有你沒有」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

三花貓魔性晃「軟Q肉波」被說胖　呆萌臉左右瞧：你是..

汪星人玩跑步機！「厭世臉」單腳滑：這才難不倒我呢～

哈士奇見「訪客」淒厲慘叫　「卡通滑步」奔門口：夭壽..

媽，救我！小虎斑被包成「寶寶生乳捲」　躺床放空懷疑..

小姐～你的肯德基被偷了！樓上住戶目擊「黑狗爽吃炸雞..

基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車..

聲林「可強」親餵「忍者龜」吃菜菜　笑說：想當爸爸了

手捧狗臉拍美照！換成狼犬秒崩壞臉擠肉　飼主哭：現實..

貓開窗闖屋討飯！隔天還帶朋友吃到飽　她傻眼收編發現..

《聲林》人氣王Gail出任務！　25日快閃東森寵物..

健美汪嚶嚶哭目送主人出門　網見「爆炸性肌肉」全看傻..

公務機關電腦禁連陸網　張善政：若業務所需應留路

ＯＸ圖騰現身國衛院草坪！鋤草阿伯「童心乍現」：小叮..

汪星人玩跑步機！「厭世臉」單腳滑：這才難不倒我呢～

有些「輪」走著走著就散了！ 他車開到半路車、輪鬧分..

黃國昌要交棒　時力黨主席選舉改在農曆年後

林心如都愛用！　日本富士通變頻空調提供給消費者舒適..

待業5年渣男狂要錢還拒婚　女友抽中國宅後態度秒變：..

【廣編】鹿晗參與慶祝CODE 11.59 By A..

日產汽車前老董高恩辭去雷諾CEO！　結束13年領導..

日本流感疫情大爆發！OL苦撐上班「昏倒跌落月台」遭..

寵物動物熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

讀者迴響

熱門新聞

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

放比特犬咬死浪浪　冷血飼主竟露..

黑拉拉走失1天　馬上交到新朋友..

雪白龍貓手痠「砸牌罷工」網笑翻

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

老鷹把小狗叼上天　低頭看發現抓..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

警攔下可疑貨車…車廂驚見800..

女孩緊貼柴哥厚實寬背　畫面暖炸

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

巨鼠出沒！「水豚身形」悠哉逛街

停路中央拒回家！阿金扯繩要散步

動物園「認養動物」救石虎、穿山..

遇發抖老黑狗　她收編陪走到最後

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

調皮主子風火輪式搔癢黑柴　被鼻水噴滿臉網笑翻狂重播

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面