基隆比特撕咬浪浪！飼主稱「開門不慎」：當下搭計程車送醫急救

▲比特犬遭動保所沒入，目前已收容於寵物銀行，在法院判決前暫不開放認養。（圖／記者郭世賢翻攝）

寵物小組／綜合報導

基隆市一名陳姓飼主飼養的比特犬攻擊路邊一隻流浪母犬，導致犬隻頭部大量出血奄奄一息，搶救後仍因頭顱破裂不治死亡。基隆動保所了解後發現，該飼主去年也曾讓比特犬咬傷流浪犬，這次又再度咬死流浪老犬，將依違反動保法函送基隆地方法院檢察署求處2年以下有期徒刑並沒入犬隻。

基隆動保所指出，陳姓飼主曾於2018年5月13日帶比特公犬於中正路散步，未以鏈繩繫綁牽引並配戴口罩，而發生咬傷1隻黑色混種流浪母犬；當時就依違反動物保護法第20條第2項無防護措施及第29條第1項處3萬元罰鍰在案，並明確諭令飼主帶犬出門應以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引及配帶不影響散熱之透氣口罩。

沒想到，該比特犬再度於22日下午16時於中正路427號門口撕咬路邊一隻流浪母犬，雖路人合力以掃帚驅打比特仍不放開，影片照片經目擊民眾於1月23日晚貼於臉書社群「基隆人踹共」，引發民眾不滿，並紛紛向基隆市動保所報案。

動保所獲報後即至案發現場調查並、調閱相關影片，稍早也前往陳姓飼主住處製作筆錄。陳姓飼主及家人堅稱，當時是因回家開門不慎讓比特犬衝出，才造成咬死流浪犬，當下有將受傷流浪狗以計程車緊急載至動物醫院急救，但該犬仍因頭顱破裂不治死亡。

▲ 飼主稱當時是因回家開門不慎，才讓比特犬衝出並攻擊流浪狗。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 飼主表示當下有搭計程車將受傷浪犬送醫急救。（圖／記者郭世賢翻攝）

目前動保所已完成相關證人紀錄、取得民眾提供影片照片並製作飼主談話記錄，因基隆二信銀行拒絕提供監視影片，將待檢察官偵辦需要再行調閱。

依據現場蒐證紀錄，陳姓飼主既曾發生所飼比特犬咬傷流浪犬情事，並由動保所要求應強化防護措施，應更有責任確保所飼犬隻不會傷害其他動物，認違反動物保護法第6條讓所飼比特犬虐待傷害流浪犬造成死亡屬實，將依第25條第1項規定函送基隆地方法院，飼主將面臨處2年以下有期徒刑刑責，並依第33條沒入犬隻。犬隻目前已收容於寵物銀行，在法院判決前暫不開放認養。

依動物保護法第6條規定「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」及同法第25條第1項「有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金：一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」

動保所提醒，比特犬為行政院農業委員會2015年9月23日農牧字第1040043358號函公告之「具攻擊性寵物」，出入公共場所應有相當防護措施。飼主如飼養攻擊性犬隻，出入公共場所應做好防護措施，如因而造成家犬咬死他人寵物(包含造成流浪犬貓嚴重殘缺或死亡)，最重還將面臨2年以下有期徒刑刑責。