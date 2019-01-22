法鬥淚眼照藏陷阱！點開傳53秒嬌喘聲「嗯哼啊啊～」　上千通勤族羞炸

▲法鬥犬「粉粿」為了討球球，發出聽了讓人尷尬的聲音。（圖／粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供）



記者吳鎮良／採訪報導

這聲音讓人聽了實在尷尬。住在桃園的法鬥犬「粉粿」非常喜歡玩球球，前陣子牠看到馬麻因為追劇，而不跟自己玩球，於是淚眼汪汪地開始哭了起來。馬麻將這段影片分享到「爆怨公社」，不過卻有許多網友認為，狗狗的氣音哭聲聽起來有些「怪怪的」，甚至連不少通勤族看完都直呼「好尷尬！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主張筱佑在臉書「爆怨公社」分享2段影片並註解，「你到底跟誰學的，聲音還會忽大忽小，你讓為娘的我，很尷尬，真的很像在看A片。」透過其中一段53秒的畫面中可見，粉粿前肢撐在椅子上，水汪汪的大眼望著馬麻，皺著眉頭發出「嗯哼啊啊」的嚶嚶叫哭泣聲，令人看了相當不捨。

▲2歲的粉粿超愛玩球球。（圖／粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供）



目前2歲的粉粿是隻可愛的法鬥小女生，從小和爸爸「刈包」麻麻「芋圓」一起生活長大，個性活潑可愛的牠最喜歡玩球球了。飼主張筱佑表示，「每次我在追劇時，粉粿嘴巴有球就是一定要跟你玩，喜歡把球放在桌上，叫你丟給牠玩；如果不小心把球頂到桌子的正中間，牠就會像影片中那樣叫，一定要你把球給牠，然後叫出來的聲音就跟A片沒兩樣。」

這段影片在短時間內就獲得了4千多名網友按讚、分享，許多人看完都留言說，「旁邊2隻黑人問號XDD」、「牠是不是聽到不該聽的聲音所以學起來」、「在模仿誰呢？」、「又是牠～重出江湖」、「晚上到底聽了什麼？」、「好可愛哈哈哈」、「應該是環境造成，記得辦事前要關門且加裝隔音棉」。

▲無時無刻都咬在嘴巴上。（圖／粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供）



▲即使睡覺也要叼著。（圖／粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供）



另外，也有多名通勤族在上下班的路上點開這影片，恰巧又沒戴上耳機，紛紛尷尬的表示，「旁邊的以為我在看A片...」、「看影片的我也被同事誤會了」、「聽得好尷尬 」、「在捷運上不小心點開，真是個誤會」、「只聽聲音也太害羞了吧」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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又來了 #包圓粿 #工讀生到底躲那裡 由法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》發佈於 2019年1月16日 星期三

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