浪喵看鏡頭討摸下一秒被車嚇到爆衝身亡　美照成遺照

▲幫浪咪拍下美麗身影竟變遺照。（圖／網友施吼功授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

桃園網友施吼功帶著相機外拍，路上巧遇一隻虎斑喵來討摸撒嬌，他順手按了快門留影，卻沒想到竟成為貓咪的遺照，原來喵咪被車聲嚇到衝向車道，正巧撞上行駛中的機車而當場過世。施先生將喵最後身影上傳至臉書「爆廢公社」，同時傷心喊話，「下次別當貓了！」

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▲施先生為虎斑喵拍了不少照片。

施先生表示，當時在桃園楊梅一個單向道裡遇見虎斑喵，「貓咪十分親人主動靠近討摸，所以幫牠拍了幾張照片，然後牠就跑到路中間。」這時剛好有機車經過，該騎士見狀立刻減速通過，卻沒想到在加速的時候，貓似乎被聲音嚇到而往車頭衝，不幸被輪胎壓到，掙扎幾分鐘後即失去呼吸心跳。施先生與機車騎士將喵的遺體抱起帶往草叢，並挖洞掩埋，願貓咪一路好走。

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▲虎斑喵最後衝向機車不幸身亡。



施先生感傷地說，「才認識不到10分鐘，貓咪就升天了...」同時他還提到，附近住戶告知過世貓咪是隻浪浪，但是貓咪媽媽晚上有不斷喵喵叫，似乎在尋找已過世的虎斑，令人十分難過。照片被上傳後，也有網友不捨留言，「那眼神好像在跟你說，我要走了」、「自己選拍的遺照」、「至少你陪牠走完最後一程！這就是緣分」。

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