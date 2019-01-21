ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

聖上「叼小被被」外八走來想「饋修」　媽：都是口水味

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲可樂叼小被被外八走來。（影／可樂媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

天氣真的好冷，虎斑貓「可樂」也受不了寒意，想要找奴才取暖，牠叼著最喜歡的「小被被」踏著外八腳步緩緩走來，一臉無辜的表情望著鏡頭，就像是要「求抱抱」，下一秒便開心地跳上床，和媽咪「饋修（擠在一起取暖）」、撒嬌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂叼小被被外八走來。（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂跳上來撒嬌～

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，原本貓貓對這件新買的小毯子完全不感興趣，「最近天氣變冷之後，牠就很喜歡躺在上面休息、踏踏，還會叼著在家裡到處遊蕩，尋找爸爸媽媽或是溫暖的地方窩著。」她笑著說，可樂嘴巴裡可是「浪跡天涯小被被」，而且整件都是臭臭的口水味，舉動就和人類小孩子一模一樣。

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪形容可樂個性像隻狗狗。

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂撈水中。

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂和妹妹美樂感情很好。

媽咪表示，可樂個性調皮又親人，就像是狗狗一樣，「牠平常最喜歡吃東西，也常常和妹妹『美樂』玩在一起，之前還偷喝爸爸的水！」她將這則影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後讓許多網友融化，紛紛留言，「自備被被也太可愛」、「自己棉被自己叼」、「真的像是家裡的小朋友一樣，連睡覺都要帶著心愛的被被一起，否則睡不著覺。」也有人好奇地問能不能洗一下？主人則幽默回應，「那樣可能就不愛了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂、美樂。

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂什麼都能玩～

▲▼聖上「叼小被被」外八走來想「潰休」　媽：都是口水味（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可樂戴帽子很好看呢～

▼更多精采影音

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 米克斯虎斑貓小被被

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭6..

特企／爸嗆絕對不碰貓！怕孫挨餓...秒掏錢叫「棄養..

汪遭反鎖絕望啃牆壁…活活餓成乾屍　空洞眼神凝視逃不..

館長娃娃音「會胖胖」講不聽　秒變臉罵大雄「狗也會中..

瞎眼浪喵滿是寄生蟲　治療後睜開眼「寶石般閃亮異瞳」..

親人汪只兇她！狗狗揪出虐嬰惡褓姆　5個月寶寶遭摑掌

滿桌菜沒牠的份！博美狗從「期待→失落」　淚眼皺眉笑..

世界反鵝肝日：腳蹼一生沒踩過水，每日被金屬灌食脹死

浪喵看鏡頭討摸下一秒被車嚇到爆衝身亡　美照成遺照

終於回國！「爸寶柴」熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭無視

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

專業清潔柴上線 幫麻麻做家事

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回眸眼神死：吸夠了沒

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話..

汪玩耍「誤墜結冰湖」不停悲鳴 就要滅頂之際...消..

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回矇眼神死：吸夠了沒

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

蹲點跟貓鬥智、協助麻醉結紮　親身體驗誘捕浪浪TNR..

主子被逼穿襪超不爽　「3秒神解」打臉奴才：想跟我鬥..

信徒拜拜求籤橘貓貼心「按摩小腿肚」　網笑：跪到腳麻

草泥馬近視了？　憨臉閒逛「眼鏡行」半小時店員全看傻

阿金愛到分屍！巧手姐一招「讓牠們每天相伴」　網友看..

聽到垃圾車經過！土豆「高八度破音」跟唱...叫的超..

「獨腳鴿」街頭隨音樂跳舞搖擺　超神節奏感讓圍觀路人..

喜樂蒂見媽興奮「撒尿畫符」　網看驚呆：偷報明牌？

模仿斧頭幫大哥！戲劇喵第3次瞇眼度估　爸笑：演戲演..

聖上「叼小被被」外八走來想「饋修」　媽：都是口水味

從小看大人吸...1歲嬰兒「抱貓狂聞」　還一起睡覺..

男疑買毒短少持斧頭砸車窗　藥頭倒退閃避後加速輾斃

中華電喊出「3年轉型計畫」　鄭優：從5G、純網銀、..

主子被逼穿襪超不爽　「3秒神解」打臉奴才：想跟我鬥..

服務業務現隱憂　蘋果下一個大問題與iPhone銷量..

台指期收漲45點挑戰9900點大關　農曆年封關倒數..

亞足賽／越南男足再闖8強　主帥朴恒緒繼續創造奇蹟

崔佩儀兒「想當鹿希派學弟」　貝克宇尾牙飆《帥到分手..

返鄉記得來參拜！全台第一個「Q版神明3D彩繪牆」在..

信徒拜拜求籤橘貓貼心「按摩小腿肚」　網笑：跪到腳麻

Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住..

寵物動物熱門新聞

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

爸嗆絕不碰貓　秒掏錢叫兒買飼料

汪遭反鎖絕望啃牆壁　活活餓成乾..

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

瞎眼喵治好竟睜開眼　寶石異瞳美..

親人汪只兇她！狗狗揪出虐嬰惡褓..

滿桌菜沒牠的　汪表情期待→失落

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

幫浪咪留影卻變遺照　牠爆衝身亡

爸寶柴熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭..

特企／曾被關陽台！汪今睡爸懷裡

帶貓滾出去！3年後阿嬤偷餵肉

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

貪吃阿金聽「關鍵字」神同步起身

讀者迴響

熱門新聞

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

爸嗆絕不碰貓　秒掏錢叫兒買飼料

汪遭反鎖絕望啃牆壁　活活餓成乾..

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

瞎眼喵治好竟睜開眼　寶石異瞳美..

親人汪只兇她！狗狗揪出虐嬰惡褓..

滿桌菜沒牠的　汪表情期待→失落

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

幫浪咪留影卻變遺照　牠爆衝身亡

爸寶柴熱情飛撲迎接　媽討抱慘遭..

特企／曾被關陽台！汪今睡爸懷裡

帶貓滾出去！3年後阿嬤偷餵肉

貪玩雞被抓回家一路頻頻回頭：想..

貪吃阿金聽「關鍵字」神同步起身

最強雞王神秘逃獄　高清無碼照笑..

最新影片

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

仙氣美喵吃飯臉埋飼料狂磨蹭 上千奴才笑歪：果然靠臉吃飯

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

專業清潔柴上線 幫麻麻做家事

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回眸眼神死：吸夠了沒

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面