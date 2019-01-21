聖上「叼小被被」外八走來想「饋修」　媽：都是口水味

▲可樂叼小被被外八走來。（影／可樂媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

天氣真的好冷，虎斑貓「可樂」也受不了寒意，想要找奴才取暖，牠叼著最喜歡的「小被被」踏著外八腳步緩緩走來，一臉無辜的表情望著鏡頭，就像是要「求抱抱」，下一秒便開心地跳上床，和媽咪「饋修（擠在一起取暖）」、撒嬌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲可樂叼小被被外八走來。（圖／可樂媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲可樂跳上來撒嬌～

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，原本貓貓對這件新買的小毯子完全不感興趣，「最近天氣變冷之後，牠就很喜歡躺在上面休息、踏踏，還會叼著在家裡到處遊蕩，尋找爸爸媽媽或是溫暖的地方窩著。」她笑著說，可樂嘴巴裡可是「浪跡天涯小被被」，而且整件都是臭臭的口水味，舉動就和人類小孩子一模一樣。

▲媽咪形容可樂個性像隻狗狗。

▲可樂撈水中。

▲可樂和妹妹美樂感情很好。

媽咪表示，可樂個性調皮又親人，就像是狗狗一樣，「牠平常最喜歡吃東西，也常常和妹妹『美樂』玩在一起，之前還偷喝爸爸的水！」她將這則影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後讓許多網友融化，紛紛留言，「自備被被也太可愛」、「自己棉被自己叼」、「真的像是家裡的小朋友一樣，連睡覺都要帶著心愛的被被一起，否則睡不著覺。」也有人好奇地問能不能洗一下？主人則幽默回應，「那樣可能就不愛了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲可樂、美樂。

▲可樂什麼都能玩～

▲可樂戴帽子很好看呢～

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