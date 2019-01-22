小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪我玩～

▲小黃狗亂入時裝秀，讓所有人都非常傻眼。（圖／翻攝自YouTube／Bollywood Now）

寵物小組／綜合報導

可愛的毛小孩常常在特殊場合，做出令人難以理解的奇怪舉動，讓人不禁懷疑牠們的腦部迴路到底與人類有何不同，當時裝秀現場闖進了毛小孩，原本充滿優雅自信氛圍的場合，會發生什麼笑料呢？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

最近在印度舉辦的一場時尚秀，讓時尚和毛小孩來個正面衝撞，這隻小黃狗闖進了設計師「Rohit Bal」的秀場，現場閃閃發光的衣服和美麗的模特兒，馬上全部被牠比下去，而這幕逗趣畫面全被現場的記者拍了下來。

This #Dog owned the ramp show of #RohitBal #Fashion show pic.twitter.com/RGlI1Y4QeR — Newsroom Post (@NewsroomPostCom) 2019年1月17日





在場的人們全都笑了出來，小黃狗似乎不知道牠闖進的是什麼場合，開心地追著模特兒跑，還不停搖著尾巴，看起來非常享受眾人的目光，而最厲害的是，模特兒們始終保持著敬業專業的態度，並未因為時尚秀闖入的不速之客，而有任何的動搖。

最後小黃狗就在大鬧一場之後，由現場警衛人員護送離開，結束牠第一次，恐怕也是最後一次的走秀大亂鬥。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）