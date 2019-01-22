ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪我玩～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自YouTube／Bollywood Now）

▲小黃狗亂入時裝秀，讓所有人都非常傻眼。（圖／翻攝自YouTube／Bollywood Now）

寵物小組／綜合報導

可愛的毛小孩常常在特殊場合，做出令人難以理解的奇怪舉動，讓人不禁懷疑牠們的腦部迴路到底與人類有何不同，當時裝秀現場闖進了毛小孩，原本充滿優雅自信氛圍的場合，會發生什麼笑料呢？（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

最近在印度舉辦的一場時尚秀，讓時尚和毛小孩來個正面衝撞，這隻小黃狗闖進了設計師「Rohit Bal」的秀場，現場閃閃發光的衣服和美麗的模特兒，馬上全部被牠比下去，而這幕逗趣畫面全被現場的記者拍了下來。



在場的人們全都笑了出來，小黃狗似乎不知道牠闖進的是什麼場合，開心地追著模特兒跑，還不停搖著尾巴，看起來非常享受眾人的目光，而最厲害的是，模特兒們始終保持著敬業專業的態度，並未因為時尚秀闖入的不速之客，而有任何的動搖。

最後小黃狗就在大鬧一場之後，由現場警衛人員護送離開，結束牠第一次，恐怕也是最後一次的走秀大亂鬥。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 印度時裝秀時尚走秀模特兒

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回眸眼神死：吸夠了沒

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

強颱來襲！老爺爺什麼財物都沒帶走　把愛貓包好…緊緊..

汪耳朵是「肉桂捲」造型爆紅！　同胎小狗全被光速認養

俠男攔截可疑貨車救下400汪　等等！裡面怎麼有隻我..

勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一..

母牛在高速公路搏命跳車　警苦追1小時…擒拿歸案才知..

澎湖絕技！吃章魚前先用洗衣機？神人用這個全網跪了：..

小萌貓惹人愛…長大後長相疑被盜帳號　網笑歪：被欠很..

重逢失蹤7個月的愛貓　小男孩淚如雨下…貼心喵為他舔..

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有..

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前.....

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」..

拜託拜託！雙手交疊站起來　愛吃喵皇起立了

「爸寶柴」熱情接機飛撲獻吻 媽討抱慘遭無視..

假日狗狗公車打造寵物友善城　毛小孩免費搭乘！沿途賞..

萌柴和妹妹黏TT「躺床上放閃」　馬麻：一開始怕失寵..

專業清潔柴上線 幫麻麻做家事

喵爬阿金頭頂「忘情吸狗」　汪回眸眼神死：吸夠了沒

姐爽喝雞湯炫耀！有親親才分肉　阿柴乾瞪眼「怒譙髒話..

小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

喵皇落水快抓狂：來人救駕啊～　英狗跳水救貓結局超展..

玩12次被咬爆！　媽咪巧手改造「破爛綠犀牛→阿金萌..

挑戰3億點閱神曲！阿金萌Q手勢帶動跳　百萬粉超Hi..

10年最冷冬天！加薩動物園4幼獅剛出生就被凍死　心..

家放「等比例假人」警告：不許拆家！　二哈乖坐不敢動

來這邊躺好！嬤逛街忙取景　狂喬角度幫「金孫」拍網美..

黑柴穿蜜蜂裝石化！下秒「綜藝摔」　全家笑翻：喝醉了..

喵睡翻「肚肉溢出」叫不醒萌炸　媽笑：都趁機剪指甲

好市多瘋搶「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶　網..

這樣也認得出來！《青春》歐陽靖看到他笑了「你就是蜘..

UBA／史無前例0.73秒重賽　國體空中接力絕殺高..

搶救比基尼登山客！救難隊睡3小時…全程小跑步28小..

小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

阿達預約「一日老婆」過年　泱泱出場他興奮喊：我媽想..

陳文茜帶家人合照韓國瑜　提「禿子時尚街」幫高雄拚觀..

亞足賽／1比0退沙烏地最後都奪冠？　日本8強碰越南..

阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛

寵物動物熱門新聞

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

幫浪咪留影卻變遺照　牠爆衝身亡

飼主推胖橘：起來！　一看窩裡笑..

半甲喵排班騙飯　她餵2年才發現

爸嗆絕不碰貓　秒掏錢叫兒買飼料

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

喵皇落水快抓狂　英狗救貓結局超..

狗媽抱9寶取暖　催淚真相令人不..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

喵叼「臭口水被被」外八走來饋修

巨嬰汪曾是同胎最小　1年後超過..

1歲嬰兒抱貓狂吸　一起吃飯睡覺

特企／曾被關陽台！汪今睡爸懷裡

帶貓滾出去！3年後阿嬤偷餵肉

讀者迴響

熱門新聞

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

幫浪咪留影卻變遺照　牠爆衝身亡

飼主推胖橘：起來！　一看窩裡笑..

半甲喵排班騙飯　她餵2年才發現

爸嗆絕不碰貓　秒掏錢叫兒買飼料

館長娃娃音講不聽秒變臉罵大雄

喵皇落水快抓狂　英狗救貓結局超..

狗媽抱9寶取暖　催淚真相令人不..

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車

喵叼「臭口水被被」外八走來饋修

巨嬰汪曾是同胎最小　1年後超過..

1歲嬰兒抱貓狂吸　一起吃飯睡覺

特企／曾被關陽台！汪今睡爸懷裡

帶貓滾出去！3年後阿嬤偷餵肉

汪遭反鎖絕望啃牆壁　活活餓成乾..

最新影片

更多

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

拜託拜託！雙手交疊站起來　愛吃喵皇起立了

「爸寶柴」熱情接機飛撲獻吻 媽討抱慘遭無視：禮物送人啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面