小黃大鬧時裝秀…狂搖尾開心追麻豆　漂亮姐姐怎麼不陪我玩～

▲小黃狗亂入時裝秀,讓所有人都非常傻眼。(圖/翻攝自YouTube/Bollywood Now)

寵物小組/綜合報導

可愛的毛小孩常常在特殊場合,做出令人難以理解的奇怪舉動,讓人不禁懷疑牠們的腦部迴路到底與人類有何不同,當時裝秀現場闖進了毛小孩,原本充滿優雅自信氛圍的場合,會發生什麼笑料呢?(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

最近在印度舉辦的一場時尚秀,讓時尚和毛小孩來個正面衝撞,這隻小黃狗闖進了設計師「Rohit Bal」的秀場,現場閃閃發光的衣服和美麗的模特兒,馬上全部被牠比下去,而這幕逗趣畫面全被現場的記者拍了下來。

