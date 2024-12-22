一開門見聖誕樹解體倒地　薩摩耶大軍越獄拆店還憨笑迎接

▲工作人員一到店裡，被面前的景象驚呆。（圖／翻攝自小紅書@耶頂頂寵物咖啡館）



記者李依融／綜合報導

大陸廣西一間寵物咖啡廳員工一早上班，發現剛布置好的聖誕樹倒了，細碎的樹葉散落一地，桌椅也都翻倒，營業空間像是被炸過一般，而兇手就是夜裡越獄的狗狗們，牠們不久前才和聖誕樹浪漫合影，卻成為「聖誕樹殺手」。

小紅書帳號@耶頂頂寵物咖啡館分享照片，明明正是聖誕氣氛濃厚的季節，店裡的聖誕樹卻倒在地上，還解體四散，地上都是細碎的枝葉與分家的裝飾，再加上傾倒的桌椅，可見不久前肯定發生過慘案。

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▲薩摩耶跟聖誕樹浪漫合照。（圖／翻攝自小紅書@耶頂頂寵物咖啡館）



聖誕樹殺手正是店裡的6隻薩摩耶與其他狗狗們，事實上不久前薩摩耶們才露出「天使笑容」，笑瞇瞇地與點燈的聖誕樹浪漫合照。這天工作人員到達咖啡館時，狗狗們衝上前迎接，各個也是笑咪咪的，但是身上玩得超級髒，不僅沒有浪漫可言，還讓工作人員頭上多出「三條線」，實在哭笑不得。

▲薩摩耶看到有人來了一臉傻笑。（圖／翻攝自小紅書@耶頂頂寵物咖啡館）

網友們看到薩摩耶們的壯舉，忍不住笑出來，「小狗把歡樂帶給大家，有什麼錯呢？」、「薩摩耶~耶！」、「沒在現場，看到都心累」、「汪汪隊闖大禍啦」，也有不少網友敲碗監視器畫面，想看看狗狗們夜裡是怎麼拆店的，工作人員則無奈地說「實不相瞞，監視器的電源也被牠們咬壞了」。

▲這是一間有6隻薩摩耶進駐的寵物咖啡館。（圖／翻攝自小紅書@耶頂頂寵物咖啡館）