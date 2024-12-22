冬至「水豚君泡柚子溫泉浴」畫面曝！超萌享受表情全網已融化

▲水豚君愛泡溫泉的形象紅遍全球。（圖／擷取自LIFEライフ新聞網、擷取自那須どうぶつ王国FB）

圖文／CTWANT

昨(21)天是冬至，台灣人是吃湯圓，但在日本習俗上，在這一天有泡柚子浴的習慣，日本人相信，這樣可以預防感冒；但不只日本人喜歡泡柚子溫泉，日本的水豚君們也超愛泡柚子溫泉！日本有許多縣市就特別為園內的水豚君們準備了特別的柚子浴，像是靜岡縣伊東市的伊豆仙人掌動物公園就舉辦了這個特別的活動！

園方在水豚的露天溫泉中放入了約7公斤的當地產「花柚子」和「鬼柚子」，散發出清新的香氣，還特別因為當地氣溫較低，將溫泉水的溫度設定在40度左右，然後由4歲超可愛的水豚領袖「ふたまる」和牠的家族共30隻水豚一起享受了這次特別的柚子浴，牠們眯著眼睛，顯得非常愜意，實在太萌啦！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼熱帶來的水豚泡溫泉，模樣十分可愛。（圖／擷取自LIFEライフ新聞網、那須どうぶつ王国FB）

另外，山口縣美禰市的秋吉台自然動物公園昨日為水豚準備了傳統柚子浴，慶祝冬至到來。飼養員在水豚的露天溫泉中放入了約10個當地產的柚子。水豚君們在溫暖的柚子浴中悠閒地享受，吸引了眾多遊客前來觀賞。一位來自廣島的遊客表示：「第一次看到水豚泡柚子浴，感覺非常有趣。」

靜岡縣伊東市的伊豆仙人掌動物公園的水豚大軍泡柚子溫泉的活動將持續至2025年1月5日，秋吉台自然動物公園的柚子浴活動將持續至12月25日。最近去日本旅遊的台灣旅客們千萬別錯過這麼可愛的特別活動。

在日本傳統中，冬至這一天泡柚子浴被認為可以預防感冒。柚子浴的習慣起源於江戶時代的公共浴場，長期以來被認為對健康有益。柚子富含維生素C和橙皮苷，具有預防感冒、保濕等效果。此外，柚子的香氣也有助於放鬆身心。為了充分發揮柚子的功效，建議在泡澡時將柚子切開或劃上切口。

▲日本人認為，在冬至這天泡柚子浴可以預防感冒。（圖／擷取自日本天氣新聞網ウェザーニュース）

柚子原產於中國長江上游，奈良、平安時代傳入日本，當時被作為藥用植物栽培。日本最古老的醫學書《醫心方》記載，柚子有助於消化、治療割傷、緩解發熱、咳嗽、嘔吐、膀胱炎症狀和止瀉，還能使精神聰明並延年益壽。此外，中國16世紀的《本草綱目》也記載，將柚子種子烘烤後煎服可緩解身體疼痛。因此，柚子自古以來被視為具有藥用價值，作為柚子浴被用於預防感冒和消除疲勞。這個冬天，不妨跟日本人學習一下，盡情享受柚子浴帶來的特別溫泉浴！

延伸閱讀

▸ 新北6警犬光榮退役！人氣王「福星」立功無數 呆萌模樣甜翻眾人

▸ 「黑色衣服沾到主子的毛」怎麼辦？貓奴搞笑留言：帶一身毛出門更驕傲！

▸ 原始連結