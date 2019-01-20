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胖橘壓扁鯊魚窩…飼主狠推「你給我起來！」　一看裡面網笑炸

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▲胖橘壓扁鯊魚窩…飼主狠推「你給我起來！」　一看裡面網笑炸。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

▲橘貓把鯊魚造型貓窩給壓扁。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

寵物小組／綜合報導

一隻胖橘貓窩在造型貓窩上，雖然用法錯誤，但牠看起來卻特別悠哉。沒想到，一旁飼主見狀，急匆匆跑來要橘貓起身，原來是貓窩裡頭還有另隻貓咪，就這樣可憐兮兮地被橘貓給「泰山壓頂」，逗趣畫面讓許多網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

有網友將影片分享到臉書公開社團「爆笑公社」，只見橘貓窩在貓窩上，把原本圓滾滾的鯊魚造型給壓得扁扁的，自己則舒舒服服地瞇著眼睛休息；這時飼主突然緊張地用手撥開橘貓，一邊喊著，「你給我起來！人家裡面還有一個呢！」貓窩一打開，果然有隻黑白貓咪一臉無辜地側躺在裡頭。飼主一面無奈碎念橘貓，「你就不能鑽進去睡！你看你把人家壓的！」此時，橘貓才慢吞吞地鑽進貓窩裡。

▲胖橘壓扁鯊魚窩…飼主狠推「你給我起來！」　一看裡面網笑炸。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

▲貓窩裡面有隻黑白貓。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

網友們看了影片後紛紛留言笑說，「奇怪，我的貓也是這樣睡外面，不進去裡面睡」、「樓中樓」、「頂樓加蓋崩塌」、「裡面那隻還有呼吸嗎」、「好可愛喔～～好故意的貓」、「上下舖的概念嗎」、「主人神救援」、「十隻橘貓九個胖，果然不假」、「真的是你不對，應該要多買一個窩」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 橘貓貓窩

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