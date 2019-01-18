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貪玩雞被小主人硬牽回家　走到一半「頻頻回頭」：再玩一下下

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▲弟弟遛母雞。（圖／翻攝自抖音APP用戶「161181410」）

不可以亂跑！要乖乖回家。（圖／翻攝自抖音APP用戶「161181410」，下同）

寵物小組／綜合報導

「來～我們回家！」網路上最近瘋傳一段抖音APP用戶「161181410」的影片，內容是弟弟牽著母雞散步回家，有趣的是，這隻雞似乎還沒收起玩心，走到一半還想偷溜回去玩耍，不過還是被小弟弟牢牢牽住翅膀，最後只好乖乖跟主人回家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲弟弟遛母雞。（圖／翻攝自抖音APP用戶「161181410」）

母雞想藉著改變方向，趁機偷溜。

網友日前在臉書公開社團「爆笑公社」轉貼影片，並註解「遛母雞」。畫面中可以看到，弟弟硬抓著母雞翅膀往前走，過程中，母雞頻頻回頭，彷彿想表達「人家還不想回家」、「還想跟同伴再玩一下下」。不過，小弟弟也不是省油的燈，只見他小手緊緊握住母雞翅膀，就是要把調皮搗蛋的母雞給帶回家。

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這則短短7秒的影片，已累積4000多格按讚數，和300多則分享，許多網友看完後留言表示，「誰叫你亂跑！走～回家」、「感覺好像要把母雞拖去『種甘蔗』」、「煮晚餐了還不回家！」、「 帶回家加菜」、「雞哥走得心不甘情不願」、「雞：死小孩你放開我！」、「雞：我真的不想散步」、「這一路 每一步 都走得太辛苦～」。 

＊ETtoday寵物雲提醒您：尊重動物，不隨便拉扯小雞翅膀，以免造成雞隻受傷。

 

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關鍵字： 小雞母雞翅膀

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