骷髏比特犬關籠渴餓一周　1個月後「幸福肥」滿臉笑容

▲Dice被關籠沒吃的沒水過了超過一周。（圖／Feeling Fine Canine and Equine Rescue）



寵物小組／綜合報導

比特犬給人壯碩勇猛的形象，但是這隻叫做Dice的比特犬米克斯卻是瘦到皮包骨，肋骨脊椎都清晰可見，彷彿骷髏一般，牠被人關籠丟在院子裡自生自滅，幸好在最後一刻被及時救援。

這件事發生在2018年11月，美國佛羅里達州有人報警，有小朋友在戶外玩耍時發現，廢棄的公寓花園裡有個狗籠，裡頭的狗狗無助地坐著瘦得不成狗型。救援團體 Feeling Fine Rescue到場時心都碎了，因為狗籠裡沒吃的也沒喝的，狗狗不知道已經餓了多久，「警察問小朋友狗狗在這裡多久了，得到的回覆是至少1周。」

Dice到獸醫院檢查時，連自己走進醫院都沒辦法，每走個幾步就倒下，已經無法支撐自己瘦弱的身體，連志工都認為這孩子恐怕撐不下去了。一量體重發現，Dice只有13.6公斤，但牠的體重應該至少要有29.4公斤，獸醫說，「要是牠再多待在那個籠子裡1天，恐怕就真的會來不及了。」

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Dice復原到可以出院後被安置在Feeling Fine Rescue，並且以驚人的速度越來越健康，短短一周體重就增加了4.5公斤，將近3周後體重就達標，而當時的骷髏狗也截然不同了。志工們欣慰地說，「Dice會笑了，臉上慢慢閃耀著幸福。」

▲Dice康復後找到新家。（圖／Feeling Fine Canine and Equine Rescue）



聖誕節時，乖巧的Dice找到新家，現在牠有2個狗狗朋友，還有疼愛牠的爸爸媽媽和小主人，現在牠最喜歡窩在人身邊睡覺，舒服安詳的表情就是幸福的寫照，而牠的蛻變打動許多人的心。

▼要永遠幸福快樂喔！（圖／Feeling Fine Canine and Equine Rescue）

