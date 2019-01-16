貪吃喵「櫻桃嘴」狂嗑玉米　魔性咀嚼聲網狂重播：超療癒！

▲喵星人吃玉米吃得津津有味。（圖／翻攝自抖音APP用戶「62606908」）



寵物小組／綜合報導

這個聲音多聽幾遍也不嫌膩～網路上最近瘋傳一段抖音APP用戶「62606908」的影片，內容是有隻可愛的喵星人這天看到奴才在吃玉米，跑到一旁也想要吃，過程中可以聽到，牠在大嗑玉米時，不停發出療癒的咀嚼聲，讓上萬名網友聽完一遍又趕緊重播，紛紛直呼這影片「有魔性！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Scamper日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「好吃，好吃，好吃」。透過畫面中可見，貓咪用小小的嘴巴朝著眼前的玉米大口咬下，接著快速咬動，感覺對這食物很滿意；只見牠才剛吞下去，又趕緊張開嘴咬一口，不停地發出清脆的咀嚼聲，讓一旁的奴才聽了也忍不住笑出聲來。

▲喵：這玩意兒朕喜歡！（圖／翻攝自抖音APP用戶「62606908」）



這則可愛的逗趣的影片分享沒多久，很快就被許多愛貓的網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「好乖的貓咪，我家這隻完全都不吃」、「看完都覺得餓了」、「好可愛的玉米貓XDD」、「我居然看完了...」、「第一次感覺被融化了」、「這影片真長阿，看了我30分鐘」、「主子你慢著點吃阿，小心消化不良」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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