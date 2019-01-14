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哈寶寶想吃糖果原地「殭屍跳」　吃不到凹屋7PUPU：我生氣了！

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哈寶寶吃不到糖果凹屋7PUPU。（圖／翻攝自抖音APP用戶「10026947」）

▲小哈士奇雙眼緊盯著糖果。（圖／翻攝自抖音APP用戶「10026947」）

寵物小組／綜合報導

雖然哈士奇是出了名的拆家大王，不過牠們小時候也是很可愛的啦！抖音APP用戶「10026947」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇幼幼這天看到主人手上的糖果，心急的跳阿跳只為了想吃到一口，不過卻一直被主人玩弄，最後氣到仰起頭凹屋，稚嫩的聲音融化許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「狗狗影片分享」在上周六轉貼這段視頻並註解，「趁牠還沒長大，好好欺負一下。」畫面中可以看到，主人手上拿著顆糖果，想要來誘惑愛犬靠近；只見小哈士奇雙眼緊盯著糖果，接著同手同腳的往上跳，就彷彿是為小殭屍，可不管牠跳得多麼辛苦，就是吃不到糖果，最後用還未變聲的嗓音發出凹屋的聲音，來表達自己的不滿。

哈寶寶吃不到糖果凹屋7PUPU。（圖／翻攝自抖音APP用戶「10026947」）

▲生氣的小哈士奇。（圖／翻攝自抖音APP用戶「10026947」）

這則可愛又逗趣的影片分享不到一周，就有多名網友轉載到各個寵物社團，許多人看完都紛紛在底下留言說，「等牠長大你就慘了...」、「好好珍惜這時候的二哈，一年後就不得了了」、「汪：我要生氣囉！」、「齁～欺負小狗」、「看了這影片才想起，我家這隻以前也是那麼可愛的唉～」、「相信我，這個仇二哈一定會報」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

趁他還沒長大，好好欺負一下

狗狗影片分享發佈於 2019年1月12日 星期六

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇二哈殭屍跳抖音

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