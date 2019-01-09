終於回國了！「媽寶柴」機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

▲柴犬皮皮等待了8天，終於見到心愛的爸爸媽媽。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

看這孩子開心的模樣，果然沒白養！住在新北市樹林區的柴犬皮皮，前陣子因為心愛的爸爸媽媽出國玩，於是接下來的幾日，牠總是露出悶悶不樂的表情，看起來心事重重。8天後，皮皮終於在機場見到爸媽，開心的牠尾巴狂甩，而且還不停地討抱抱，模樣溫馨又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主的表姐Pinky Huang將這段影片分享在寵物社團並註解，「這孩子沒有白疼！媽寶回歸！有媽的孩子像個寶！」畫面中，皮皮一看到穿著綠色保暖外套的媽媽，立刻衝上前用前肢撲在對方身上；得到媽媽的抱抱後，皮皮又接著跑到一旁找爸爸，摸摸完後再次走到媽媽腳邊要討抱。

▲皮皮不明白為何爸媽要越走越遠。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲爸媽出國的日子，皮皮總是在樓梯口守候。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



其實在出國之前，皮皮一看到爸爸媽媽拿出行李箱在整理時，牠似乎就知道這2人要出遠門了，經常在行李廂旁邊守著，不安、緊張的心情全寫在臉上，深怕自己會沒跟到。飼主朝煌說，「爸媽要準備出境時，就如同那影片那樣，牠知道自己不能跟，看到我爸媽越走越遠，就開始對我爸媽吠叫，似乎在說怎麼不帶我一起去一樣。」

爸媽不在家的日子，皮皮的臉上總是鬱悶，整天都趴在樓梯口等著爸媽回來。飼主朝煌表示，「到了接機那天，皮皮好像知道這裡是哪裡了，因為有跟牠說要去找媽媽，牠也聽得懂媽媽是什麼，後來牠就很緊張的在找媽媽在哪裡哈哈。」

▲平常媽媽不在家時，皮皮會自己把門打開，然後趴在門口靜靜地等著。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲看到媽媽回國開心的皮皮。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



今年9歲的皮皮外型可愛、個性溫馴，而且非常黏著媽媽，不過小時候的牠，可是讓家人很頭痛呢！飼主朝煌回憶，「以前皮皮真的很皮，在外面要叫牠回來，牠越是要往另一邊跑。因為過去我們沒有養狗經驗，那時我媽媽差點要把牠送走，還好大約一個月後，我爸媽就開始會載牠去公園幫牠照相了。」

這則溫馨的影片分享不到一周，就累積3千多名網友按讚、分享，上百人看完紛紛在底下留言說，「好熱情的孩子」、「狗狗就是這麼暖心」、「這孩子肯定很得人疼」、「太讓人羨慕了」、「跟我們家一樣，狗地位第一」、「看了好開心，重播N次」、「別人家的柴犬都不會讓我失望」。

▲不管媽媽要去哪裡，皮皮都會緊跟在一旁。（圖／飼主朝煌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



另外，也有許多人打趣地表示，「我家才3分鐘熱情，根本就看你一眼就走了」、「哥哥姐姐失寵了XDD」、「輸人不輸狗，哥哥姐姐也撲上去」、「全家的孩子只有牠是親生的」；看到大批網友熱情的回覆，飼主朝煌也想藉這機會和大家說，「一隻狗的關係可以讓一個家庭變得更和樂更融洽，所以我希望每個養狗的主人都可以多點耐心照顧每一隻狗，不離不棄是最重要的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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