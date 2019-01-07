比熊犬追鴨「撲通」跳水池　棉花糖變「小泥怪」媽超崩潰

▲比熊犬跳進水池玩耍，起來變小水怪。（圖／粉絲專頁「比熊犬＊偷比小少爺＊﹝偷比熊熊﹞」授權，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

阿～娘～威！高雄比熊犬「偷比」擁有一身乾淨帥氣的白毛，不過這天汪汪散步時遇到鴨子，牠太興奮竟一路追進水池裡，從水中起來後下半身沾滿淤泥，白色毛髮瞬間變超級髒，偷比此時就像個小水怪一樣，讓馬麻超崩潰！

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▲偷比在水池裡開心地游泳。

媽咪在臉書粉絲專頁「比熊犬＊偷比小少爺＊﹝偷比熊熊﹞」分享這則貼文，從照片中可以看到，偷比整個身體只剩頭和背部是白色，其餘全沾上淤泥和青苔，看來這趟散步之旅牠玩得超瘋狂！馬麻受訪時表示，偷比很喜歡追鴨子、松鼠等小動物，這天趁人來不及阻止，「撲通」一聲跳進水池裡跟鴨子遊玩，旁邊運動的阿公阿嬤們都被嚇傻，最後花費4個小時才將狗狗洗乾淨。

▲早上散步露水重，因此回家後都要清洗下半身。

「看到當下很崩潰，但是你看牠很開心，就會算了啦！」，馬麻也提到，偷比喜歡跟狗狗玩，愛追松鼠、鳥、鴨子等小動物，卻非常怕人。偷比雖然害怕人類，卻是個超撒嬌的媽寶，除了愛給媽咪抱以外，只讓馬麻帶牠出門，就連坐推車時也一定要心愛的媽媽推，「媽寶」一詞用在偷比身上完全符合！

▲偷比擁有一身亮白美麗的毛髮。

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偷比小水怪照片上傳後，立刻引來不少粉絲笑翻留言，「開心無價啦～」、「偷比全然不知道發生啥事的感覺」、「馬麻已崩潰」、「今天突然很熱嘛！」、「調皮の熊」、「新品種...？」、「煥然一新欸」、「天然敷泥」、「馬麻心臟要很大顆呀！」

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