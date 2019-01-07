連日大雨！法鬥哀怨坐門前　聽到「在家步步」秒傻眼

▲汪想出去玩，哀怨地坐在門前。（影／網友Yei Jane授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

再不出門就哭給你看！基隆市法鬥「兔呸」非常喜歡到外面散步，可惜天公不做美，該地區連續下了一個星期的雨，不能出去的汪汪只能坐在門前，露出一臉快哭的表情看著戶外，當牠聽到「在家散步」時，立刻不可置信地轉頭，讓網友笑翻。

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從影片中可以看到，兔呸氣噗噗地坐在門前，眼睛死命地盯著戶外看，生氣又哀怨的表情透露出牠心情非常不好，原來是基隆下了好多天的雨，讓汪汪沒辦法到外面「風騷」玩耍，只能望梅止渴地看著近20分鐘，期盼可以快點看到太陽露臉。

▲兔呸好久沒出門玩，眼睛都要擠出淚了。

馬麻見狀後也十分心疼，立刻輕聲安撫，甚至祭出「在家步步」新招，只見汪立刻回頭，同時露出一副不敢相信的表情，十分逗趣。最後馬麻在客廳、房間、走廊帶著汪各走一圈，只可惜就算走到社區樓下才回家，兔呸心情依然差！





▲「在家步步」結束後汪汪依然心情很差。

兔呸非常喜歡到戶外「風騷」，特別的是牠不喜歡跟狗狗玩，喜愛去人多的地方，例如到咖啡店看人喝飲料等，馬麻提到，有一次去店裡客滿，還特地在附近夾娃娃、公園坐等2小時，否則有個性的汪會不甘心。





▲在等待座位時，拉著馬麻去夾娃娃。

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汪汪「望眼欲穿」的影片上傳後，有不少網友被兔呸表情收服而幫忙求情，「好可憐，趕快帶牠出去跑跑～」、「姨姨可以帶你去！」、「生氣，生氣氣，超生氣」、「生無可戀+眼神死」、「客廳散步步？哩系咧共...」、「不要理我，讓我靜靜」、「馬麻雨停就去買雨衣！牠快哭了阿」。

▲兔呸出門散步露出燦爛笑容。

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