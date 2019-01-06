妻單手撸貓頭暖笑：牠很舒服耶～　老公羞問一句話網友秒歪樓

▲馬麻單手撸貓。（圖／網友Albee Wu授權提供，下同）



寵物小組／綜合報導

一句話讓氣氛改變！新北有名貓奴Albee Wu分享自創的特殊摸貓法，將愛貓抱在懷裡，手輕握臉頰一路摸到脖子，一隻手滿足2個想摸的部位，讓愛貓「小泡芙」舒服的大聲呼嚕。原本溫馨的畫面卻在老公羞問一句，「這個姿勢看起來好像有點熟悉？」瞬間讓千名網友全歪樓。

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▲暖姐姐小泡芙常會幫同伴舔毛。

Albee Wu家裡總共飼養4貓1狗，由於家中的貓咪都喜歡摸頭也很愛摸下巴，讓他們常常兩隻手應付不過來，所以發明這個新的摸法。當天Albee Wu一如往常在看電視，小泡芙又跑來討摸摸，她將愛貓一手抱起，另一隻手比出「C字形」，來回滑動在下巴與脖子之間。小泡芙馬上發出幸福的呼嚕聲。

▲Albee Wu家裡總共飼養4貓1狗，彼此感情很好。

「我就跟老公說，小泡芙看起來好舒服哦！牠呼嚕超大聲的，你趕快拍起來！」沒想到拍完之後老公卻一直回放影片，突然露出謎之微笑的問說，「我怎麼覺得這個動作看起來哪裡怪怪的...看起來好像有點熟悉？」語畢3秒讓Albee Wu哭笑不得，「威～你怎麼可以這樣看你女兒！」。

▲▼馬麻說小泡芙是一隻很撒嬌、很任人擺布的貓，最愛找人抱抱摸摸。

影片分享到貓咪社團之後，許多網友看完紛紛歪樓笑說，「一言不合就開車」、「牠快吐了，快住手！」、「我聞到開車的氣息」、「老公表示極度羨慕」、「很熟悉的感覺我有個大膽的想法...」、「你們這些老司機，人家只是在摸貓咪頭」、「牠是不是要吐了，我是說吐毛」、「動作看起來很專業」、「尻貓了啦」。

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