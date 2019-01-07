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半夜枕邊傳「吸吮怪聲」！　他轉身一看驚呼：你已經6歲了耶

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深夜枕邊傳怪聲...爸轉身超驚訝！（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲阿金Hitoe每晚都會跟爸拔一起睡，有時會不小心發出怪聲。（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

這孩子不知道是不是夢到媽媽了呢～飼主Becks Lin上周睡覺睡到一半，突然聽見枕邊傳來奇特的怪聲，打開燈轉身一看，沒想到這聲音是從愛犬阿金「Hitoe」的嘴裡發出來的，覺得有趣的他也將畫面錄下分享在寵物社團和其他飼主分享，影片引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Becks Lin在公開社團「黃金獵犬大聯盟」PO文並註解，「你已經六歲了～怎麼做夢還在想喝母奶？」畫面中可見，黃金獵犬Hitoe睡在爸拔的身旁，雖然雙眼緊緊閉著，不過嘴巴卻微微張開，一小部分的舌頭還露在外面呢！只見牠的嘴巴做出疑似寶寶在吸吮的動作，影片快結束時，更是狂吸了大約23下，讓一旁拍攝的爸拔忍不住笑出聲。

深夜枕邊傳怪聲...爸轉身超驚訝！（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿金Hitoe疑似夢到小時在喝母乳的場景。（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

深夜枕邊傳怪聲...爸轉身超驚訝！（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Hitoe親人不親狗，因為牠把自己當人類。（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前6歲的Hitoe是隻帥氣的小男生，超有個性的牠到了戶外看到其他狗狗，都不會想跟對方玩耍，原因只是因為牠覺得自己是人。Becks Lin透露，Hitoe不像一般黃金會乖乖慢慢走，我都會被牠牽著走，而且很愛游泳；此外，牠每天都會搶著上床要佔位置睡覺。

精明的Hitoe總是在把拔去上廁所時，遛去床上站走位置，立刻能享用到已經暖好的床位。不過，有次Hitoe的超乖的舉動也讓把拔印象深刻。Becks Lin回憶，「貪吃的Hitoe吃飯吃很急，但牠一定會聽到我說『吃飯』才敢吃；有次我忘記講吃飯就去洗澡了，結果出來才發現，牠還坐在食物旁邊等，等到一直流口水。」

深夜枕邊傳怪聲...爸轉身超驚訝！（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲趁爸拔去廁所時，趕緊跳上床卡位。（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

深夜枕邊傳怪聲...爸轉身超驚訝！（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Hitoe在看爸拔起床沒。飼主笑說，「起床不能對到眼，一對到眼就來吵你了。」（圖／飼主Becks Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿金睡夢中吸母奶的影片在短時間內累積將近1千個按讚數，許多人看完都說，「在想媽媽了」「好可愛真想啾一個」「睡到吐舌頭耶」「好像小寶寶」「給牠買一個奶嘴哈」；面對大批網友的回覆，飼主Becks Lin也說，「我覺得寵物是家人，養牠不容易，陪牠更是一輩子的事，希望大家在飼養前應該好好評估，不要再有棄養的事發生。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬吸吮聲阿金做夢

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