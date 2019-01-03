她偷帶「巴哥」上飛機：一路都沒叫　真相曝光網友差點翻桌XD

▲竟然偷帶「狗狗」上飛機？（圖／有點毛毛的／網友顏夏）

寵物小組／綜合報導

一般航空公司都禁止乘客帶寵物登機，網友顏夏日前卻偷帶「狗狗」上飛機，還大膽讓它露出頭來看窗外，照片一貼上臉書，許多網友都嚇傻，紛紛詢問「是哪家航空公司？」沒想到答案揭曉，原來「狗狗」並非活體，只是非常逼真的羊毛氈作品，讓人笑翻。

顏夏在社團「有點毛毛的」寫道，「偷帶狗狗上飛機，一路上都沒唉唉叫（誤）沒被發現，比起小孩乖很多啊～」。照片中，羊毛氈做的小巴哥裹著黑紅格子毯，露出無辜小臉看著窗外，水亮的眼睛、臉上皺紋及皮毛都相當真實。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲原來是超逼真羊毛氈作品啦！（圖／有點毛毛的／網友顏夏）

網友們看了笑說，「還以爲是真的」、「嚇到，想說偷帶還那麼大膽」、「我想說要訂機票了餒」、「我也被騙了，原來是羊毛氈手太巧了啊！」、「差點以為是真的」、「我很認真的說...不要這樣欺負老實人啦！還想說下次也要帶寶貝去玩XD」

也有許多網友分享自己的「羊毛氈寵物」，「我帶過貓去日本賞櫻XD」、「我也飛過一次～」、「響應同學，守宮也來一下」，可愛的照片瞬間讓版面變得相當熱鬧。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「貓咪」跟主人一起飛到日本賞櫻。（圖／有點毛毛的／網友Bunny Wang）

▲「貓咪」陪主人上班。（圖／有點毛毛的／網友Bunny Wang）

▲這隻「狗狗」也曾經搭過飛機。（圖／有點毛毛的／網友Park Bom）

▲這年頭連「守宮」也可以搭飛機啦！（圖／有點毛毛的／網友Seven Li）