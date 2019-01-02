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狹小房擠3中型犬！小黃怕打架「抓地到滿是鮮血」只想逃出去

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寵物小組／綜合報導

「還好今年有來遛狗！」一名愛志工Curry Liu‎日前到新屋收容所幫忙遛狗，才打開狗舍就發現裡面滿地鮮血。一隻黃狗Mini和同伴打架，造成雙方見血，疑似是因為太害怕的緣故，困在籠內無法避開對方，Mini在門口用腳狂抓地板，抓到2根指甲斷裂，血流滿地，為的只是想逃出去。

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桃園新屋收容所因地處偏僻，願意到場領養的民眾少，收容量卻大，有限的空間下，動物越收越多，緊迫、護食、打架的頻率就會提高。志工Curry Liu29日到臨時園區遛狗，走進第四區才打開第一扇門，就發現籠內滿地鮮血，狹窄的空間內放置3隻中型犬，志工們分別把狗帶出來仔細檢查，發現受傷的是一隻11月新進的黑狗，以及另一隻Mini。

▲▼狹小房擠3中型犬！小黃怕打架「抓地到滿是鮮血」只想逃出去。（圖／翻攝自Curry Liu臉書）

▲Mini受傷後被抱出來安撫。（圖／翻攝自Curry Liu臉書，下同）

黑狗的頭上、耳朵、嘴巴都有傷口滲血，Mini則是胸口、左上臂、2隻後腿均受傷，血流不止。志工把流很多血的Mini抱出去安撫，緊急打電話給園內獸醫，雖然胸口得血止住了，但腳的血卻還一直流，找出血點發現牠兩隻後腳的指甲都斷到根部，推測是打架咬傷後牠很害怕，又避不開對方，甚至有可能被黑狗咬住胸口，所以不停抓扒地板想逃出去所致。

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▲▼狹小房擠3中型犬！小黃怕打架「抓地到滿是鮮血」只想逃出去。（圖／翻攝自Curry Liu臉書）

▲Mini抓地到指甲斷裂。

志工Curry Liu‎在貼文中提及，收容量龐大的狀況下，人力也變得越來越吃緊，貓舍只剩下一位照護員，狗舍也排班困難，動物的很多狀況都無力觀察、發現，「讓人實在擔心收容品質。」目前受傷的黑狗已經移往其他籠舍，Mini也移至獨立籠暫時休養，但還是希望能有人願意給牠們充滿愛與安全的環境。

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關鍵字： 新屋收容所小黃抓地打架流血指甲

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