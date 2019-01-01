台中霧峰友善稻田設棲架　吸引黑翅鳶停駐「36天狂吃67隻老鼠」

▲台中霧峰友善田區設置棲架，吸引黑翅鳶停駐。（圖／行政院農委會水土保持局台中分局）

寵物小組／綜合報導

農委會水保局台中分局與屏科大野保所2018年首度嘗試在台中霧峰架設5組鳥類棲架，成功吸引黑翅鳶停駐覓食棲枝，也幫農民消滅田間危害的鼠類。臉書粉專「屏科大鳥類生態研究室」指出，其中一根架有自動照相機的棲架就拍到，黑翅鳶在36天內吃了67隻老鼠，讓在地農民笑呵呵。

農委會水保局台中分局自2017年開始輔導台中市及苗栗縣的農友進行友善農業推廣，精緻生產及生態並存的友善田區。2018年結合屏東科大野生動物保育研究所鳥類生態研究室研究助理林惠珊、黃子倫的協助，在霧峰區農會的25甲友善稻田進行鳥類棲架架設課程，教導黑翅鳶保育的知識，架設5組5公尺高的棲架，成功吸引黑翅鳶停駐，有效消滅田間危害的鼠類。

分局長簡俊發指出，棲架架設初期，在地農友並不看好，但設置不久，就發現黑領椋鳥、紅鳩、珠頸斑鳩、大卷尾等田間鳥類利用，8月中旬，開始發現黑翅鳶活動，9月底還有2隻黑翅鳶利用棲架，團隊還在棲架下方尋獲已被消化的鼠類殘骸，令人相當振奮。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲稻田裡的棲架提供鳥類停留駐足。（圖／行政院農委會水土保持局台中分局）

霧峰農會香米產銷班九班班長胡坤熹表示，以前田埂都是老鼠洞，會讓稻田的水外洩，黑翅鳶停駐後，老鼠洞明顯減少，開始有班員也尋求教授如何架設鳥踏。這25甲的友善稻田不使用農藥，因此田間常有鼠類活動，現在鼠害不但可以防治，並且成為台灣地區稻田首次以鳥類棲架成功吸引黑翅鳶棲息的案例。此外，也有看到黑翅鳶交尾現象，未來可望有穩定的族群繁衍，成為友善環境農業行動，黑翅鳶與人類共存互助的佳話。

台中分局表示，黑翅鳶自2001年在臺灣出現紀錄後，近年已成為台灣平原普遍分布的猛禽，並且屬於二級保育類物種，除會利用田間高啟的樹枝作為覓食棲枝，還會在空中定點振翅（亦即懸停）尋找田間的獵物，主要以田鼠為主食，可謂是鼠害防治的好幫手。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「屏科大鳥類生態研究室」轉發相關資訊並寫道，架設的5組鳥類棲架中，光是其中一根架有自動照相機的棲架，就拍攝到黑翅鳶在36天內的「覓食戰績」有多驚人，「吃了67隻老鼠、5隻麻雀、2隻紅鳩」、「最多一天拍到吃掉9隻鼠，其中一隻鼠在8秒鐘內直接吞下去。」這樣的成果也讓網友們看了大讚，「這成果真是太棒」、「超強戰鬥力！！好讚」、「厲害！」

▲棲架上架設的隱藏攝影機拍攝到黑翅鳶活動畫面。（圖／行政院農委會水土保持局台中分局）