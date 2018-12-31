柴犬不見！謎之微笑流連香腸攤　爸驚：荷包又縮水了

▲買給我吃呀！（圖／羅陳鑌授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「爸爸～買給我啦！」這天柴犬「花枝丸」散步到一半突然不見，竟然是臉掛笑容流連香腸攤，眼神充滿期待地暗示爸爸買，讓爸爸羅陳鑌無奈表示，「每次出門荷包都會縮水。」

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▲汪：看起來好好吃喔！

照片中，花枝丸不像其他走失的小狗有驚慌失措的神情，反而老神在在地坐著，小嘴巴不停對老闆「凹凹叫」點餐，無論爸爸怎樣哄騙就是不願回來，還不停在客人腳邊磨蹭撒嬌，無可奈何之下，爸爸只好掏出錢包，汪汪眼看香腸到手後才得意地離開。羅陳鑌也提到，「因為在公園所以沒用牽繩，想說讓花枝丸放風奔跑，不然平常都會使用。」

▲爸拔出外都有幫愛犬用牽繩。

羅陳鑌表示，「只要花枝丸看到椅子上有人，就會去巡視一遍，而且幾乎都要得到東西吃。」貪吃的牠，心中好像有美食地圖一樣，每回總會跑到不同店家，接著坐下來流口水或賴著不走，直到確認買單後才會心滿意足的回家，這也讓牠體重不斷飆升，目前體種已經有10公斤。

▲汪：沒有買肉肉我可是不會回去的。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被汪汪貪吃的模樣給笑歪，紛紛表示，「耶！金主來了」、「柴:還不快點買給我」、「奴才付錢啦！」、「剛剛賭香腸輸500不能走」、「我先來排隊了，快幫我付錢錢拉！」、「一支不要烤太焦！謝謝！」、「牠被香腸味道吸引過去的，不是牠的錯，是香腸太誘惑」、「阿爸來付錢」。

編按：人類的食物對狗狗來說太鹹了，負擔比較大，還是少吃才好喔！



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▲苗條的身材回不去了！

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