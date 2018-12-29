婚後拼4年不孕！　她愛心收編「養到帶子貓」：家裡變好熱鬧

▲開奶粉結果貓咪以為要吃罐罐了XD（圖／網友郭錦珠授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

緣分到了，該來的總是會來！網友郭錦珠PO文分享，自己結婚後拼生子，努力4年卻遲遲未有結果，後來改養毛小孩，愛心收編2隻白底虎斑貓，過沒多久竟然順利懷孕！現在一家5口變得十分熱鬧，「產後育兒偶有挫折或心情不好時，貓女兒很能療癒我的心」。

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飼主郭錦珠表示，自己婚後肚皮一直沒消息，整整4年都毫無結果，原本從未想養寵物的她卻踏上成為貓奴的道路，「當初養貓是因為主管是貓奴，覺得我的個性很適合養貓，後來我在育兒的書上看到可以養些小動物，可以觀察母性的育兒付出」，於是開始打聽哪裡有貓可以帶回來家養，和愛媽聯繫上，並買書做好功課，開始當上貓媽媽的角色。

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▲ 飼主養貓之後不費吹灰之力便懷孕了。

沒想到接回2隻愛貓，9個多月後竟然順利懷孕，讓她又驚又喜，直呼是養到帶子貓，「現在開新奶粉時，貓兒子都會跑過來，以為吃罐罐時間到了哈哈。」她也將故事分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」，許多網友紛紛笑說，「可能就是養了貓，心情比較好的緣故」、「備孕時壓力太大了～剛好貓孩來了舒壓」、「我也是養了貓之後才有孩子的，也一樣也是3孩，然後也是白虎斑XD」、「心情好了小孩自然也跟著來」、「牠們是帶子貓，現在又多一句。貓來富，貓來起大厝外 貓來帶胎兒」。

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