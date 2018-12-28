河童現蹤？男子搭船收漁網　突遭「謎之黑爪」秒拖入水消失

國際中心／綜合報導

「河童」是日本神話中的傳說生物，牠有著鳥喙、青蛙四肢、猴子身體及龜殼，像多種動物的綜合體。而這種奇妙生物竟然也出現在越南？日前有一名越南網友在蓮花池捕魚時拍到一個可怕景象：池中突然出現一隻神秘黑手，猛力地把他的朋友拉入池塘，還好一行人最後成功地將這位朋友從水中救回。這恐怖的一幕剛好被拍了下來，畫面中的「謎之黑爪」究竟是什麼，讓他們不管看幾次都嚇得頭皮發麻。

▼據傳聞，河童長得瘦小，高約60公分至1公尺，身上有臭味和黏液，難於捕捉。（圖／翻攝自維基百科）

從網友PO出的影片可見，3人夜晚搭著小船在蓮花池前進，準備拉回白天佈下的漁網，看看今天有多少收穫。其中一位漁民負責划船，另一位蹲在船邊仔細檢查漁網抓到的小魚，還有一個人則是用手電筒照亮四周，並拿著手機錄影。

由於當時是夜晚，四周一片寂靜，不時瀰漫出一種詭譎氣息，感覺水裡隨時會有可怕的東西跑出。沒想到這時候，一名漁民手還抓著漁網時，突然就掉入水中，掙扎2秒後消失在水面。

所有人瞬間傻住，一名同行友人很快反應過來立刻跳進水裡救人，但因為天色太暗，費了一番功夫才把男子救回船上，但他整個人陷入昏迷，無論怎麼呼叫都毫無反應。

▲黑爪抓住了漁民的手腕。（圖／擷取自Facebook影片／Ps Man）



▲清楚可見黑爪和傳說中的河童很像。



究竟為什麼男子會突然掉入水中？事後他們察看當時錄下的影片，並用慢動作回放，赫然發現，在男子掉入水中的前一秒，蓮花池裡突然伸出了一隻「神秘黑爪」，直接把男子猛力地拖到水中，看起來就像是河童的「青蛙四肢」。這群人看得都嚇傻了，除了不斷重播觀看，還上傳到網路，讓其他網友們看看這可怕的一幕。

這段影片上傳後，立刻引起網友們熱烈的回覆與分享，目前在臉書已經破468萬人觀看，與5萬次的分享。許多網友紛紛驚嚇留言表示「這什麼東西？」、「這是傳說中的水鬼嗎？」、「是河童還是抓交替？」但也有人質疑影片造假，「這是在拍電影吧？」、「他被救起時在笑嗎？」、「為什麼沒有尖叫聲啊？」雖然不知影片是真是假，不過確實成功引起網友們的熱議，多數人也認為這個影片可能真實，因為大家都覺得蓮花池中一定有著不為人知的神祕怪物！