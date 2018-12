短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

▲成年的短尾貓,體型大小是家貓的兩倍。(圖/翻攝自維基百科)

貓科是一個大家族,小的家族成員有一般的家貓,大的則有獅子、老虎、豹等大型貓科動物,當中有一些比較特別的,長得像普通貓咪,事實上是難以馴服的野貓,但卻常被認錯,這隻短尾貓就是其中之一。

美國猶他州野生動物資源部(DWR)上個月接獲一個特別的通報,有一隻小短尾貓闖進了人類社區,還攻擊了家禽,因此被逮獲,原本被認為是普通的貓咪,直到通報專家到場指認,才知道牠是凶暴難以馴服的野生短尾貓。

▲短尾貓不管再怎麼小隻,都還是有野性。(圖/翻攝自推特/@UtahDWR)



這種短尾貓的血緣和猞猁很接近,牠們的體型是家貓的兩倍大,但因為被抓到的這隻還是小朋友,所以居民並沒有認出牠來。而當專家將牠野放回牠該去的地方時,一邊打開牠的籠子,牠一邊非常兇狠地狂毆專家的手。

這段畫面曝光後,讓網友大呼超級意外,沒想到這麼可愛的長相,會有如此兇暴的習性,也令大眾更了解,野外的動物儘管再怎麼萌,也不應該隨意抱回家養。

▲小短尾貓痛毆人類的手,影片讓網友大開眼界。

SOUND ON! You don't want to miss the gutsy growl of this young #bobcat. Our conservation officers relocated the animal after he was caught eating chickens in Kanarraville. #Utah pic.twitter.com/FPeBL9SLZm