短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

▲成年的短尾貓，體型大小是家貓的兩倍。（圖／翻攝自維基百科）

寵物小組／綜合報導

貓科是一個大家族，小的家族成員有一般的家貓，大的則有獅子、老虎、豹等大型貓科動物，當中有一些比較特別的，長得像普通貓咪，事實上是難以馴服的野貓，但卻常被認錯，這隻短尾貓就是其中之一。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

美國猶他州野生動物資源部（DWR）上個月接獲一個特別的通報，有一隻小短尾貓闖進了人類社區，還攻擊了家禽，因此被逮獲，原本被認為是普通的貓咪，直到通報專家到場指認，才知道牠是凶暴難以馴服的野生短尾貓。

▲短尾貓不管再怎麼小隻，都還是有野性。（圖／翻攝自推特／@UtahDWR）



這種短尾貓的血緣和猞猁很接近，牠們的體型是家貓的兩倍大，但因為被抓到的這隻還是小朋友，所以居民並沒有認出牠來。而當專家將牠野放回牠該去的地方時，一邊打開牠的籠子，牠一邊非常兇狠地狂毆專家的手。

這段畫面曝光後，讓網友大呼超級意外，沒想到這麼可愛的長相，會有如此兇暴的習性，也令大眾更了解，野外的動物儘管再怎麼萌，也不應該隨意抱回家養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小短尾貓痛毆人類的手，影片讓網友大開眼界。

SOUND ON! You don't want to miss the gutsy growl of this young #bobcat. Our conservation officers relocated the animal after he was caught eating chickens in Kanarraville. #Utah pic.twitter.com/FPeBL9SLZm — Utah DWR (@UtahDWR) 2018年11月26日





