家裡突然靜悄悄必有詐　歐告偷吃「鼻頭黏飯粒」表情超心虛

實習記者陳安榆／採訪報導

突然安靜的狗一定有鬼！高雄市調皮的黑色米克斯犬「達達」今年5歲，這天飼主突然驚覺達達怎麼一點動靜都沒有，果不其然發現牠偷偷把家人吃不完的白飯吃光，沒想到鼻頭上黏了幾粒飯粒，怎麼也舔不到，尷尬又心虛的表情加上自帶證據的模樣超搞笑。

▲達達很親人，也很黏人。（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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達達非常信任人類，愛玩也愛撒嬌，可以說是無肉不歡。飼主有天買便當回家吃，把吃剩的白飯打包放著，轉身便打電腦繼續忙碌，突然他覺得家中異常安靜，好像少了什麼，直覺達達一定在做壞事，轉頭就發現達達已經吃完整包白飯，卻沒消滅證據。

▲調皮愛玩的達達是家中的開心果。（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主直言「是自己沒收好，所以這次沒有處罰牠」，不過達達心虛的表情真的很逗趣，一臉「應該沒被發現吧？」，雖然牠一直在舔嘴巴，想消滅鼻頭上的證據，卻怎麼舔不到。貼文在Threads上分享後，引來不少網友留言「狗：我的臉上有什麼嗎？」、「狗：我明明吃完了為什麼一直有香香的味道」、「黏著犯罪證據還要強作鎮定的犯犬」、「吃飯還帶便當喔」，可愛的瞬間笑翻不少人。