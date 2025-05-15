ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家裡突然靜悄悄必有詐　歐告偷吃「鼻頭黏飯粒」表情超心虛

實習記者陳安榆／採訪報導

突然安靜的狗一定有鬼！高雄市調皮的黑色米克斯犬「達達」今年5歲，這天飼主突然驚覺達達怎麼一點動靜都沒有，果不其然發現牠偷偷把家人吃不完的白飯吃光，沒想到鼻頭上黏了幾粒飯粒，怎麼也舔不到，尷尬又心虛的表情加上自帶證據的模樣超搞笑。

▲歐告偷吃不擦嘴表情超心虛　鼻頭黏飯粒「帶便當」舔不到（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲達達很親人，也很黏人。（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

達達非常信任人類，愛玩也愛撒嬌，可以說是無肉不歡。飼主有天買便當回家吃，把吃剩的白飯打包放著，轉身便打電腦繼續忙碌，突然他覺得家中異常安靜，好像少了什麼，直覺達達一定在做壞事，轉頭就發現達達已經吃完整包白飯，卻沒消滅證據。

▲歐告偷吃不擦嘴表情超心虛　鼻頭黏飯粒「帶便當」舔不到（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲調皮愛玩的達達是家中的開心果。（圖／網友@pyt_typ3.0提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主直言「是自己沒收好，所以這次沒有處罰牠」，不過達達心虛的表情真的很逗趣，一臉「應該沒被發現吧？」，雖然牠一直在舔嘴巴，想消滅鼻頭上的證據，卻怎麼舔不到。貼文在Threads上分享後，引來不少網友留言「狗：我的臉上有什麼嗎？」、「狗：我明明吃完了為什麼一直有香香的味道」、「黏著犯罪證據還要強作鎮定的犯犬」、「吃飯還帶便當喔」，可愛的瞬間笑翻不少人。

關鍵字： 米克斯毛小孩狗偷吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【閃兵案】陳零九遭移送地檢　回應媒體：謝謝關心

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

新竹16柴犬被裝紙箱「沿途棄養」　女車主遭罰41.5萬

狗狗「無辜臉」原來都是演給你看的！？專家笑揭殘酷真相

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

新店鐵工廠通報「企鵝」想偷吃名貴錦鯉　動保員現場一看笑了

你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

牠只是想玩啦、我們都有教過餒！狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

女剛生下兒子手機卻「狂看毛孩照片」　網：牠才是第一個寶寶

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

貓咪除蟲菊中毒

【戲精柴上線】我不愛洗澡啊～　美容師笑：明明超享受XD

找不到拖鞋她抬頭大傻眼　竟被阿金裝沒事精準偷穿

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

新竹16柴犬被裝紙箱「沿途棄養」　女車主遭罰41.5萬

讓人吸上癮的狗掌「原來超有料」！你不知道的「18個冷知識」從結構到味道一次解析

女剛生下兒子手機卻「狂看毛孩照片」　網：牠才是第一個寶寶

新店鐵工廠通報「企鵝」想偷吃名貴錦鯉　動保員現場一看笑了

鏟屎官太晚回家　開門見「毛茸大Boss」堵路滿臉殺氣

家裡突然靜悄悄必有詐　歐告偷吃「鼻頭黏飯粒」表情超心虛

狗狗「無辜臉」原來都是演給你看的！？專家笑揭殘酷真相

美國寵物店孵出「黑白雙頭蛇」　機率10萬分之一生命力旺盛

水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

北市房屋稅新稅單曝光　延後繳款拉到7／4

夏日精選包款！Prada藤織亞麻水桶包超可愛、BV迷你尺寸CIAO CIAO更燒

快訊／基隆父枕頭悶殺5歲兒　法院裁定羈押

海神季後賽首輪交手夢想家　邱子軒：台中算我半個主場

Skoda經典小車Fabia「全球產量突破500萬輛」！歷時26年橫跨4世代

抽中有望賺破萬！創控科技申購中籤率0.8％　21日掛牌上市

從棄用到季後賽變身得分王　勇士庫明加去留問題成考驗

大同遭公共工程委員會停權3年　公司認違比例原則將尋行政救濟

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

辜仲諒遭判刑　中信金通報重大偶發5／22前函報相關處置

寵物動物熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

新竹16柴犬被沿途棄養　重罰41.5萬

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

「企鵝」想偷錦鯉　動保員一看笑了

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

女剛生下兒子　手機急著滑毛孩照片

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

寵物店孵出雙頭蛇　生命力旺盛

1.3公斤吉娃娃打針「出動4人保定」

萌貓大便突斷電　掛在貓砂盆睡翻

貓奴太晚回家　開門見憤怒貓Boss

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

新竹16柴犬被沿途棄養　重罰41.5萬

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

「企鵝」想偷錦鯉　動保員一看笑了

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

女剛生下兒子　手機急著滑毛孩照片

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

寵物店孵出雙頭蛇　生命力旺盛

1.3公斤吉娃娃打針「出動4人保定」

萌貓大便突斷電　掛在貓砂盆睡翻

貓奴太晚回家　開門見憤怒貓Boss

養了168隻貓狗！屋主將面臨632項虐待動物指控

熱門寵物影片

更多
象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

貓咪除蟲菊中毒

貓咪除蟲菊中毒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面