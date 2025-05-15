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讓人吸上癮的狗掌「原來超有料」！你不知道的「18個冷知識」從結構到味道一次解析

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

▲讓毛拔麻吸上癮的狗腳腳，原來藏有許多秘密！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

說到狗狗，第一個想到的是什麼？水汪汪的大眼睛？搖來搖去的尾巴？然而有一個部位，常常會被忽略，卻又默默扮演著超級重要的角色，那就是狗掌！

別再只覺得牠們的腳掌「好Q」、「好想捏」了，狗掌可說是結合解剖學、演化與功能設計的集大成！不論是腳趾、掌墊還是狗爪，每一部分都有可以探究的學問。以下揭曉18個毛拔麻可能不知道的「狗掌冷知識」，保證讓你對毛孩的「小腳腳」刮目相看！

結構篇：狗掌裡暗藏多少玄機？
1. 狗狗全身共有約319塊骨頭，其中部分專門構成腳掌，搭配皮膚、肌腱、韌帶與血管，形成靈活又堅固的構造。

2. 一隻腳掌由五大部件組成：爪子、趾墊、掌墊、狗爪（dewclaw）與腕墊（carpal pad），每一樣都有任務在身！

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

肉墊篇：防震、耐熱、還能抓地？
3. 趾墊與掌墊像避震器，保護骨頭和關節；腕墊則是「天然煞車」，讓狗狗在斜坡上不打滑。

4. 肉墊雖厚，但還是怕極端溫差！科學家指出狗最早源於寒冷地帶，因此腳掌脂肪厚實，有助耐寒，但炎夏烤地板還是可能燙傷、冬天冷到爆還是會裂開。

5. 長期走粗糙路面的狗，腳墊會變硬；長住家裡走光滑地板的毛孩，腳掌則偏軟嫩。環境會直接影響腳墊厚度與質地。

6. 狗掌會出汗！雖然幫不上降溫什麼忙，但牠們也有「濕腳印」，也算是「很像人」的一面。

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

腳趾篇：走路靠腳趾，骨架超重要！
7. 狗狗是趾行動物，走路時重心集中在腳趾上，不是腳跟，這讓腳趾骨變得格外關鍵。

8. 狗的腳趾對應人類的手腳指頭，雖然不能靈活比YA，但結構還真的有幾分類似。

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

狗爪篇：可有可無的「狗界拇指」？
9. 狗爪被認為是拇指的演化殘留，多數狗狗前腳都有，後腳則不一定。前腳狗爪內有骨頭肌肉，後腳的則常是軟軟一坨。

10. 雖說用處有限，但狗爪能幫狗狗在咬骨頭時更好施力，奔跑時也可增加抓地力，沒有想像中的那麼廢。

11. 像大白熊犬（Great Pyrenees）等山犬品種，後腳的狗爪不但留著，還是「雙狗爪」！在比賽中更是標準配備，像法國狼犬、比利犬、西班牙獒犬等，都要求要有。

外型篇：貓足？兔足？蹼足？腳掌原來有分類！
12. 像聖伯納、紐芬蘭犬等寒帶狗種，腳掌超大，面積大能踩雪不陷，根本「雪地戰車」！

13. 紐芬蘭犬與拉布拉多除了腳大，還有蹼足，是天生游泳高手！其他如葡萄牙水犬、田野獵犬、德國剛毛獵犬等也是游泳冠軍隊。

14. 有些狗的腳像貓！「貓足型」狗狗腳掌短圓，第三趾骨短，耐跑又有辨識度，腳印圓又集中。秋田、杜賓、巨型雪納瑞等犬種都有這特色。

15. 也有狗腳像兔子！「兔足型」腳掌細長，中間兩趾特長，步伐優雅纖細。常見於薩摩耶、灰獵犬、貝靈頓梗犬等品種，腳印也是細長型，步步生風。

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

味道篇：「多力多滋」腳的由來？
16. 聞起來像玉米片？你不是餓了，這是狗狗的腳掌因細菌或真菌作用產生的味道，俗稱「Frito feet」，通常沒什麼大礙，只是味道很有存在感。

按摩篇：狗狗也愛SPA！
17. 誰不愛腳底按摩？狗也一樣！按摩狗掌可以促進血液循環、讓牠更放鬆。重點部位是「掌墊中間＋腳趾間」，輕輕按壓就對了。

▲▼ 寵物,狗狗,腳掌,動物,知識,肉墊,多力多滋,毛小孩。（圖／Pexels）

冷知識壓軸：「paw」這個字怎麼來？
18. 「paw（腳掌）」這個字最早出現在14世紀，來自古法語 paue、powe、poe，意思就是有爪子的動物手腳，並且沿用至今。

不只擁有萌萌的外表，狗狗的腳掌其實也蘊藏著滿滿學問。下次看到牠們的小腳腳時，不妨多看一眼、摸一摸，畢竟這可是牠們探索世界、陪伴我們走過人生旅程的重要工具！

關鍵字： 寵物狗狗腳掌動物知識肉墊多力多滋毛小孩

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