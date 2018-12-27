彈簧腿發威！貴賓上沙發「3段式跳躍」　網看傻：汪界成龍是你

▲可愛的小貴賓要跳上沙發，但並沒有直接跳上，而是使出超浮誇的招式。（圖／翻攝自抖音APP用戶「veaky」）

寵物小組／綜合報導

分段式跳躍是許多功夫片裡經典的招式，現在沒想到連汪星人都學會啦！？抖音APP用戶「veaky」有段猴賽雷的影片最近在臉書上瘋傳，內容是有隻貴賓犬這天要跳上沙發時，腳上彷彿裝了彈簧一樣，並且使出3段式跳躍，深藏不漏的功夫讓網友們看傻眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，身形嬌小的貴賓從遠方快速直奔，看起來是想要跳到正前方的沙發上；只見牠並沒有如觀眾所想直接跳上，而是朝著沙發邊緣各踩了2下，接著臉不紅氣不喘的坐在沙發上，身手超敏捷。另外，在彈跳的過程中，貴賓犬的耳朵整個展開來，從背影看就彷彿是隻小飛象呢！

▲汪：看我的3段式跳躍！（圖／翻攝自抖音APP用戶「veaky」）

影片日前被臉書粉專《最愛米克斯》轉載，不過因為畫面相當罕見，於是又有不少網友紛紛轉貼到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「看了十幾遍！」、「哈哈哈笑死」、「汪界成龍根本是你」、「是跟主人一起看太多功夫片嗎XDD」、「這個身手不得了阿」、「好聰明喔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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