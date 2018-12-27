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農民撿到野生穿山甲…朋友慫恿剝皮煮來吃吃看　他悍然拒絕

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（圖／翻攝自Facebook／WFFT）

▲穿山甲被人撿到，緊張到窩在車上的杯架不肯出來。（圖／翻攝自Facebook／WFFT）

寵物小組／綜合報導

穿山甲是世界上瀕臨絕種的動物，但在亞洲，牠們除了是保育類之外，還有另一種身分，食物。許多人深信穿山甲的鱗片具有治病的作用，穿山甲的肉也被視為美味佳餚，而這個觀念差點害了這隻小穿山甲的命。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

就在最近，泰國有一位種植棕櫚樹的農民在樹上發現一個意外嬌客，那是一隻穿山甲蜷縮成C形的球狀，他的農場離森林有段距離，所以他非常驚訝，但就在他還在想該拿這隻穿山甲怎麼辦時，他的朋友立刻提出願意付錢買下這隻穿山甲，就因為聽說穿山甲肉很好吃。

（圖／翻攝自Facebook／WFFT）

▲穿山甲緊繃到全程呈現球狀，不肯出來。

出人意料之外的，這位善良的農民拒絕了，他開著車將穿山甲送到泰國野生動物朋友基金會（WFFT），差點淪為盤中飧、死裡逃生的小穿山甲全程都維持球狀，這是穿山甲害怕時會出現的行為。

到達收容所後，穿山甲仍ㄍㄧㄥ在車上的杯架裡不肯出來，最後WFFT團隊只好把牠抱下車，並對牠做了簡單的檢查，確定牠的健康狀態無虞，並評估可以再將牠野放到更安全的地方，最後他們挑選了一處依山傍水的灌木叢，遠離人跡的小天堂，讓這隻穿山甲重新回到熟悉的山林。

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（圖／翻攝自Facebook／WFFT）

（圖／翻攝自Facebook／WFFT）

▲等到被放回森林，小穿山甲才抬起頭露出真面目。

關鍵字： 穿山甲保育類瀕臨絕種森林泰國

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