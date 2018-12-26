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白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

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▲由於食物來源稀少，庫頁島頻頻發生「熊入村」事件。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。(圖／達志影像／美聯社)

▲俄羅斯發生棕熊咬傷人事件。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯西伯利亞一隻棕熊被迫在籠裡和人類共度聖誕派對，一名53歲女子酒醉後向朋友炫耀她會餵熊，竟然將手放到籠中，結果手臂慘遭憤怒棕熊撕咬，導致斷肢，民眾見狀後趕緊幫忙救出血流不止的她，目前人仍在加護病房進行觀察。

這起事件發生在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(Krasnoyarsk)與西伯利亞鐵路交界處的阿欽斯克(Achinsk)，這隻棕熊是由當地一間旅館老闆所飼養，平時皆養在狹小的籠子裡供遊客欣賞娛樂用。受傷的53歲女子則是旅館員工，一名目擊者表示，「這隻熊報了自己被俘虜的仇，把這名女子的手臂當成聖誕大餐吃下肚。」

這名飼主其實一共養了2隻熊，先前警方曾下令要他釋放2熊回到森林，但他沒有遵守。一名旅館客人表示，「老闆常會讓我們自己餵熊，有時候我們會用一根棍子將食物推進籠子，有時候熊會像河馬一樣張開嘴，你可以把蘋果丟進去，他們非常聰明，時常張著爪子等人餵。」網路上還可看到，有客人餵熊喝酒的虐待畫面。

警方目前正在調查這起攻擊事件，許多人擔心，這隻可憐的棕熊可能會被安樂死，當局表示，無論是肇事的熊或是旅館所養的另外一隻熊，2隻都不會有事，等到春天將會釋放牠們回森林，「沒有人會殺了牠們。」

關鍵字： 棕熊餵熊手臂斷肢俄羅斯旅館Achinsk虐待動物

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