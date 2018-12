白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

▲俄羅斯發生棕熊咬傷人事件。(圖/示意圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

俄羅斯西伯利亞一隻棕熊被迫在籠裡和人類共度聖誕派對,一名53歲女子酒醉後向朋友炫耀她會餵熊,竟然將手放到籠中,結果手臂慘遭憤怒棕熊撕咬,導致斷肢,民眾見狀後趕緊幫忙救出血流不止的她,目前人仍在加護病房進行觀察。

這起事件發生在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(Krasnoyarsk)與西伯利亞鐵路交界處的阿欽斯克(Achinsk),這隻棕熊是由當地一間旅館老闆所飼養,平時皆養在狹小的籠子裡供遊客欣賞娛樂用。受傷的53歲女子則是旅館員工,一名目擊者表示,「這隻熊報了自己被俘虜的仇,把這名女子的手臂當成聖誕大餐吃下肚。」

這名飼主其實一共養了2隻熊,先前警方曾下令要他釋放2熊回到森林,但他沒有遵守。一名旅館客人表示,「老闆常會讓我們自己餵熊,有時候我們會用一根棍子將食物推進籠子,有時候熊會像河馬一樣張開嘴,你可以把蘋果丟進去,他們非常聰明,時常張著爪子等人餵。」網路上還可看到,有客人餵熊喝酒的虐待畫面。

警方目前正在調查這起攻擊事件,許多人擔心,這隻可憐的棕熊可能會被安樂死,當局表示,無論是肇事的熊或是旅館所養的另外一隻熊,2隻都不會有事,等到春天將會釋放牠們回森林,「沒有人會殺了牠們。」

"What did we do this year? - Arm ripped off by a caged bear at the office Christmas do, parlour games etc". @rickygervais is going to start believing in God.https://t.co/9xvt2io90I